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Bedelli askerlik son başvuru tarihi ne zaman? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Bedelli askerlik başvuruları başladı. Peki; son başvuru tarihi ne zaman? Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik son başvuru tarihini açıkladı. Öte yandan bedelli askerlik başvurusu ile ilgili detaylar belli oldu. İşte bedelli askerlik son başvuru tarihi...

27.08.2018 - 13:07 | Güncelleme:

Bedelli askerlik başvurularının başlamasının ardından bedelli askerlik son başvuru tarihi ve bedelli askerlik başvurusunun nasıl yapılacağı araştırılmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik son başvuru tarihini ilan etti. Ayrıca bedelli askerlik başvuru şekli de belli oldu. İşte bedelli askerlik ile ilgili detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK SON BAŞVURU TARİHİ

Bedelli askerlik kılavuzu Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edildi. Yayımlanan kılavuza göre bedelli askerlik başvuruları için son tarih 3 Kasım...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E Devlet sistemie TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra ara çubuğuna "Asal Bedelli Başvurusu" yazarak https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-asal-bedelli-başvurusu adresine ulaşırsınız. Açılan sayfada başvuru belgenizi görüntüleyeceksiniz. Ödeme yapacağınız bankaya vermek üzere çıktısını alacağınız bu belgede "1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 55'inci Maddesi gereğince, bedelli yapmak üzere başvurmuştur" diyecek ve tarafınızdan bu 15 bin TL tahsil edilmesi gerektiği yazacak. Belgeyi aldıktan sonra 3 Kasım'a kadar vaktiniz var.

Yayımlanan klavuza göre aşağıdaki adımları izleyin;

*Askerlik şubesi, e devlet ya da konsolosluk üzerinden başvuru
*Başvuru belgesi ile Bankaya ödeme yapma
*Dekont ve başvuru belgesi ile askerlik şubesine başvuru
*Celp duyurusunu bekleme ve duyuruyu takip etme 
*Planlanan sevk tarijine kadar yoklama yaptırma
*Daha önce yoklama yapılmışsa celp duyurusunda bildirilen sevk tarihinde birliğe sevk
*21 günlük temel eğitim

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN ÖDENMESİ GEREKEN MİKTAR NEDİR?

Uygulamadan yararlanacak vatandaşlar, bedelli askerlik için ödenmesi gereken 15 bin TL ücreti Ziraat Bankası veya Halkbank'a yatıracak.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU KILAVUZU

Bedelli askerlik için yayımlanan başvuru kılavuzuna asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

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