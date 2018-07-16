Bedelli askerlik, seçimlerin ardından peş peşe yapılan açıklamalarla gündemdeki yerini koruyor. Bugün "bedelli askerlik için yaş ve ücret belli oldu" haberleri sonrasında AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlik konusunda açıklama yaptı. Turan sorulara "Gündemimizde sadece OHAL var. Bedelli askerliğe şöyle bakmakta fayda var. AK Parti şimdiye kadar vaadedip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı. Ekim gibi gündeme gelecek, hiçbir düzenleme yok şu anda. Meclis açıldığında ilk düzenleme bu olacak." şeklinde cevap verdi.

OHAL'in 18 Temmuz'da sona ereceğini belirten Turan şöyle konuştu:

"18 Temmuz itibariyle OHAL nihayete eriyor. Biz asla OHAL taleplisi değildik. Karşılaştığımız zorluklarla beraber anayasamızda öngörülen OHAL'i başlattık. FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile çok muazzam bir kavga etme onların ihracı başta olmak üzere mücadele etme imkanı verdi. Dönüp arkaya baktığımızda 2 yıl içinde çok büyük mesafe alındığını ancak nihayete ermediğini hep birlikte takip ediyoruz. İstiyoruz ki OHAL'deki terörle mücadelemiz aynı kararlılıkla hep devam etsin. istiyoruz ki hukuk zemini içinde bu mücadelemiz devam etsin. OHAL kaldırılıyor nokta. Zaman zaman muhalefet tarafından OHAL'e kılıf buluyorlar. Farklı kanunlarla adım atıyorlar gibi haksız bir eleştiri ile karşılaşıyoruz. Tekrar ediyorum; OHAL 18 Temmuz itibariyle Türkiye'nin gündeminden kalkacaktır.

DAHA MECLİS'E VERMEDEN TÜM PARTİLERE VERDİK

Evrensel hukukun sistemi içerisinde bazı düzenlemeler söz konusu olan bir kanun teklifi hazırladık. Bu teklifi, bugün CHP, MHP, İYİ Parti'ye götürerek onların da kanaatlerini de almak talebimizi ilettik kendilerine. Daha Meclis'e vermeden tüm partilere vererek bu konudaki iyi niyetimizi, uzlaşı talebimizi ifade etmiş olduk. Bu akşam mesai bitmeden bu kanun teklifini meclis başkanlığımıza vermeyi öngörüyoruz. Teklifimiz 28 maddeye yakın bir metin olacak tüm partilere verdik. Yapılan düzenlemeler bir zorunluluktan kaynaklanıyor ve sınırlama ile beraber yapılacak. Hepsinin bir süresi var. 3 yılı geçmeyen bir düzenleme. Tüm maddeler OHAL gölgesinde değil tam tersine demokrasinin devamı olan maddeler de var."

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bedelli askerlikle ilgili bir soruya Turan, "Gündemimizde sadece OHAL var. Bedelli askerliğe şöyle bakmak gerekir; Ak Parti'nin, bugüne kadar vaat edip de yapmadığı hiç bir düzenleme olmadı. Bedelli ile ilgili cumhurbaşkanımız bunun bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabi ki bu olacaktır. İçeriği ile ilgili ilgili bakanlığımız çalışacaktır. Şahsi kanaatim Ekim ayı gibi gündeme geleceğini ifade etmek istiyorum" dedi.