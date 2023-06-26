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2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, zam geldi mi?

Asgari ücretin 11 bin 402 liraya yükseltilmesinin ardından, güncel bedelli askerlik ücreti gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi ocak ayı itibarıyla bedelli askerlik ücreti 104 bin 084 lira olarak belirlenmişti. Milli Savunma Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde bedelli askerlik başvurularının 23 Haziran'da sona ereceği açıklamıştı. Peki, "Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, zam geldi mi, nasıl başvuru yapılır?" İşte Temmuz 2023 güncel bedelli askerlik ücreti...

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  • Bedelli askerlik ücreti 2023: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, zam geldi mi, nasıl başvuru yapılır?

    Bedelli askerlik ücreti, Temmuz asgari ücret ara zammı sonrasında tekrardan gündeme geldi. Yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında zamlanan bedelli askerlik ücreti memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak-Temmuz dönemi bedelli askerlik ücretini hazırladığı genelgeyle duyurmuştu. Peki, "Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, zam geldi mi, nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar...
  • Bedelli askerlik ücreti 2023: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, zam geldi mi, nasıl başvuru yapılır?

    BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU? 

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerlik başvurularını alıyor. Bedelli askerlik yapacaklar için MSB şu açıklamada bulunmuştu; ''Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin, mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir.''

    Toplamda 28 gün süren bedelli askerlik ücreti geçtiğimiz yılın Temmuz-Aralık dönemi için 80 bin 64 liraydı.

     
  • Bedelli askerlik ücreti 2023: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, zam geldi mi, nasıl başvuru yapılır?

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ZAMLANDI MI?

    Bedelli askerlik ücreti Temmuz ayından itibaren zamlı olarak yatırılacak. 23 Haziran öncesinde başvuru yapanlar ise eski ücretten yararlanmıştı.

    Buna göre memur maaşlarının netleşmesi ile yeni bedelli askerlik ücretleri de belli olacak. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık tarihlerinde yeni tutarlar geçerli olacak.

     
  • Bedelli askerlik ücreti 2023: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, zam geldi mi, nasıl başvuru yapılır?

    Son olarak asgari ücrete gelen zammın ardından yeni bedelli askerlik ücreti merak konusu oldu. Bilinenin aksine bedelli askerlik ücreti memur maaşlarına göre hesaplanmaktadır. Dolayısıyla bedelli askerlik ücretleri memur maaş zamlarının belli olmasının ardından duyurulacak.

     
  • Bedelli askerlik ücreti 2023: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, zam geldi mi, nasıl başvuru yapılır?

    BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

    Bedelli askerlik başvuruları askerlik şubelerinin yanı sıra e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar ödeme işlemine geçebiliyor.

     
  • Bedelli askerlik ücreti 2023: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, zam geldi mi, nasıl başvuru yapılır?

    Başvuru şartlarına uyan yükümlüler ödemelerini; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yapabiliyor.

     
  • Bedelli askerlik ücreti 2023: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, zam geldi mi, nasıl başvuru yapılır?

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

    E-devlet üzerinden başvuru yapanlar Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, defterdarlık veya malmüdürlüklerine bedelli askerlik ücretini peşin olarak ödemelidir.

     
  • Bedelli askerlik ücreti 2023: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, zam geldi mi, nasıl başvuru yapılır?

    Bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayan için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı, Yoklama kaçı, saklı, veya bakaya kaydı olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bede tutarının askerlik şubesine müracaat tarihten itibaren iki ay içinde peşin ödenmesi gerekmektedir.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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