Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB'den Bedelli askerlik yerleri tarih duyurusu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerlik yerleri açıklanacak. MSB tarafından yapılan açıklama kapsamında silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki; bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Bedelli askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı. Bedellik askerlik sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden öğrenilecek. Peki; bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte MSB 2025 Bedelli askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları, celp ve sevk tarihi öğrenme ekranı…
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
MSB'den yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2025 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
2024 yılında müracaat edecek yükümlülerin müracaatlarını yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (31 Aralık 2024 dahil) tamamlamaları gerekmektedir.