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Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? 2021 e-Devlet giriş Askerlik yerleri öğrenme

Bedelli askerlik celp dönemleri yerleri için geri sayım başladı. 2021 yılı celp dönemleri bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerleri e-Devlet sorgulama sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Peki Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? 2021 e-Devlet giriş Askerlik yerleri öğrenme...

Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? 2021 e-Devlet giriş Askerlik yerleri öğrenme

Bedelli askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. MSB Askeralma Genel Müdürlüğü’nün resmi açıklama ve duyurulara yer verdiği asal.msb.gov.tr adresi üzerinden 2021 celp ve sevk dönemlerinde sevke tabi askerlik yükümlülerinin seçim ve sınıflandırma sonuçlarını içeren askerlik yerleri paylaşılacak. Peki Askerlik yerleri belli oldu mu? İşte e-Devlet Bedelli askerlik celp dönemleri sorgulama 2020...

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Bedelli askerlik kura sonuç tarihi henüz belli değil. Başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." denildi.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2020

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

Bedelli askerlik 30 gündür. Ancak bir gün yol izni ve bir gün idari izinle birlikte 28 güne düşüyor. Fakat yol izni 2 gün olan askerlerin askerlikleri ise 27 güne düşüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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