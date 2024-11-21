Bee Gees üyesi Dennis Bryon, grup arkadaşından sadece 4 gün sonra hayatını kaybetti 1970'lerde disko müziği alanında ünlenen ve en çok Stayin' Alive şarkısıyla hafızalara kazınan Bee Gees grubunun iki bateristi, Dennis Bryon ve Colin Petersen, dört gün arayla hayatını kaybetti

Habertürk Giriş: 21.11.2024 - 10:47 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:59 facebook

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