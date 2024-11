Bee Gees üyesi Dennis Bryon, grup arkadaşından sadece 4 gün sonra hayatını kaybetti

1960'larda soft rock, 1970'lerde disko müziğinde büyük sükse yapmış, müzik dünyasının gelmiş geçmiş en başarılı gruplarından biri kabul edilen Bee Gees'te yaprak dökümü...

Dünya çapında 220 milyon albüm ve single satan müzik grubunun iki bateristi, Dennis Bryon ve Colin Petersen, dört gün arayla hayatını kaybetti.

18 Kasım'da ölen Dennis Bryon, 76 yaşında; 14 Kasım'da hayatını kaybeden Colin 'Smiley' Petersen ise 78 yaşındaydı.

Bryon’un ölüm nedeni paylaşılmazken, grubun ilk profesyonel bateristi Colin Petersen'ın yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dennis Bryon, 1973 ile 1981 arasında grupta çaldı.

Dennis Bryon, Colin 'Smiley' Petersen'ın 1969'daki ayrılığı sonrasında grubun davullarını devraldı.

Mr. Natural (1974), Main Course (1975), Children of the World (1976) ve Spirits Having Flown (1979) adlı stüdyo albümleriyle 'Saturday Night Fever' (1977) adlı film müziğinin kaydında Dennis Bryon çaldı.