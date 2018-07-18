Beijing Baxy - Dalian Transcendence düellosu

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Beijing Baxy, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü Dalian Transcendence takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:30. 17 puanlı Beijing Baxy 11. sırada bulunuyor, Dalian Transcendence 11 puana sahip ve 14. sırada. Ev sahibi Beijing Baxy, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Dalian Transcendence, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 531 kodlu maçı oynayanlar; Beijing Baxy galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Dalian Transcendence galibiyet oranı 0.00.

Beijing Baxy son hafta oynanan Dalian Yiteng maçında 3-1 yenildi.

Dalian Transcendence ise Fujian maçında 1-1 berabere kaldı.

Beijing Baxy, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 6 gol yedi.

Dalian Transcendence, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Dalian Transcendence, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.

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