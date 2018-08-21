Beijing Guoan - Shenzhen Phoenix maçı ne zaman?

Beijing Guoan ve Shenzhen Phoenix, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Çin Halk Cumhuriyeti FA Kupası Yarı Final maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:35. Beijing Guoan, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Shenzhen Phoenix, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 521 kodlu maçı oynayanlar; Beijing Guoan galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 5.00, Shenzhen Phoenix galibiyet oranı 5.00. Alt 3.40, üst 1.10 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Beijing Guoan önceki hafta Changchun YaTai mücadelesinde 0-2 kazandı.

Shenzhen Phoenix ise Henan Jianye maçında 1-1 berabere kaldı.

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