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Bekçi alımı başvurusu ne zaman? Jandarma bekçi alımı 2021 şartları neler? Bekçi maaşı ne kadar?

Bekçi alımı ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Bekçi olmak isteyen binlerce genç bekçi alımı şartları, bekçi maaşı, bekçi alımı tarihleri detaylarını araştırıyor. İşte Jandarma bekçi alımı 2021 hakkında son durum...

Bekçi alımı başvurusu ne zaman? Jandarma bekçi alımı 2021 şartları neler? Bekçi maaşı ne kadar?

2021 bekçi alımı başvuruları yılın en çok aranılanları arasında yerini alıyor. 10 bin yeni bekçi alımı başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bekçi alımlarıyla ilgili ayrıntılar...

BEKÇİ ALIMI 2021 BAŞVURUSU NE ZAMAN, NEREYE YAPILACAK?

Bekçi alımı 2021 başvuru ekranı henüz açılmadı. Başvurular ardından 10 bin bekçinin EGM bünyesinde istihdam edilmesi bekleniyor. Bekçi alımı başvuruları geçtiğimiz yıl 19 Eylül – 2 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Konuya ilişkin resmi duyuru yayımlandığında bekçi başvuruları e Devlet üzerinden alınacak.

BEKÇİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
31 yaşından gün almamış olmak
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

- İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL
- Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL
- Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.

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