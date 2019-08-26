2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar bugün 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'nda ter döktüler. Peki Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

MEB 2019 BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

POLİS AKADEMİSİ BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçları 05 Eylül 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr internet adreslerinden yayımlanacak..