Bekçiyi yaralayan kadın etkisiz hale getirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çarşı ve mahalle bekçisini bıçakla yaralayan kadın, silahla ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Atatürk Caddesi'nde bir taksi sürücüsüyle kavga eden kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, olaya müdahale eden çarşı ve mahalle bekçisini bıçakla elinden yaraladı.