Beklan Algan, vefatının 15'inci yıl dönümünde anıldı

BEKLAN ALGAN KİMDİR?

1933 Erzurum doğumlu olan Beklan Algan, 1952 yılında Robert Koleji bitirdi. Mühendislik eğitimi için eşi Ayla Algan’la Amerika’ya gitti. Tiyatroya olan ilgisinden dolayı “New York's Actors Repertory Theatre” ve “New York Actor Studio”da sahne eğitimi aldı. Çeşitli tiyatrolarda çalıştı. 1960 yılında Türkiye’ye dönen Beklan Algan, Muhsin Ertuğrul yönetimindeki İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları’na girdi. Muhsin Ertuğrul yönetimindeki LCC (Language and Culture Center) Tiyatro Okulu'nda tiyatro eğitmenliği yaptı. 1980 yılında Şehir Tiyatroları’ndaki görevine son verilen Beklan Algan, Almanya’ya giderek tiyatro araştırmaları yaptı. Berlin Schaubühne Tiyatrosu’nda 1982 yılında “Kurban” adlı oyunu yönetti. Türkiye’ye geri döndükten sonra 1984 yılında BİLSAK Tiyatro Atölyesi’nin kurucularından oldu ve eğitmenlik yaptı. Beklan Algan 1988’de yeniden girdiği Şehir Tiyatroları’nda, Tiyatro Araştırmaları Laboratuarı (TAL)’ı kurdu ve yönetti. Emekli olduktan sonra da eğitmenlik yapmaya devam etti. Tiyatro oyunculuğu, yönetmenliği ve eğitmenliği yapan Beklan Algan, sinema oyunculuğu da yaptı. 1964 yılında “Karanlıkta Uyananlar”, 1965’de “Sevmek Seni”, 1966’da “Halime’yi Samanlıkta Vurdular” ve “Karanfilli Kadın”, 1993’te “Kız Kulesi Aşıkları” adlı filmlerde rol aldı. Beklan Algan, İBB Şehir Tiyatroları’ndan 1998 yılında emekli oldu.