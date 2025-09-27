Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Beklan Algan, vefatının 15'inci yıl dönümünde anıldı

        Beklan Algan, vefatının 15'inci yıl dönümünde anıldı

        Yazar, eğitmen ve yönetmen Beklan Algan, vefatının 15'inci yıl dönümünde Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında bir törenle anıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2025 - 20:53 Güncelleme: 27.09.2025 - 20:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Törenle anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın değerli sanatçısı, yazar, eğitmen ve yönetmen Beklan Algan, vefatının 15'inci yıl dönümünde Aşiyan Mezarlığı’ndaki kabri başında bir törenle anıldı.

        Anma törenine; Beklan Algan’ın kızı Sevi Algan’ın yanı sıra sanatçının dostları ve öğrencileri katıldı.

        Törende söz alan Sevi Algan, Beklan Algan’ın nasıl bir sanatçı ve baba olduğunu anlattı. Beklan Algan’ın sanatçı dostları ve öğrencileri ise onunla nasıl tanıştıklarını, onunla yaşadıkları anılarını paylaştılar.

        Anma töreni; kabri başında toplanan yakınlarının mezara çiçek bırakmalarıyla tören sona erdi.

        BEKLAN ALGAN KİMDİR?

        1933 Erzurum doğumlu olan Beklan Algan, 1952 yılında Robert Koleji bitirdi. Mühendislik eğitimi için eşi Ayla Algan’la Amerika’ya gitti. Tiyatroya olan ilgisinden dolayı “New York's Actors Repertory Theatre” ve “New York Actor Studio”da sahne eğitimi aldı. Çeşitli tiyatrolarda çalıştı. 1960 yılında Türkiye’ye dönen Beklan Algan, Muhsin Ertuğrul yönetimindeki İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları’na girdi. Muhsin Ertuğrul yönetimindeki LCC (Language and Culture Center) Tiyatro Okulu'nda tiyatro eğitmenliği yaptı. 1980 yılında Şehir Tiyatroları’ndaki görevine son verilen Beklan Algan, Almanya’ya giderek tiyatro araştırmaları yaptı. Berlin Schaubühne Tiyatrosu’nda 1982 yılında “Kurban” adlı oyunu yönetti. Türkiye’ye geri döndükten sonra 1984 yılında BİLSAK Tiyatro Atölyesi’nin kurucularından oldu ve eğitmenlik yaptı. Beklan Algan 1988’de yeniden girdiği Şehir Tiyatroları’nda, Tiyatro Araştırmaları Laboratuarı (TAL)’ı kurdu ve yönetti. Emekli olduktan sonra da eğitmenlik yapmaya devam etti. Tiyatro oyunculuğu, yönetmenliği ve eğitmenliği yapan Beklan Algan, sinema oyunculuğu da yaptı. 1964 yılında “Karanlıkta Uyananlar”, 1965’de “Sevmek Seni”, 1966’da “Halime’yi Samanlıkta Vurdular” ve “Karanfilli Kadın”, 1993’te “Kız Kulesi Aşıkları” adlı filmlerde rol aldı. Beklan Algan, İBB Şehir Tiyatroları’ndan 1998 yılında emekli oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #beklan algan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Cam kemik hastasının doktorluk hayali gerçek oldu
        Cam kemik hastasının doktorluk hayali gerçek oldu
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Troya'da '100' yılın keşfi!
        Troya'da '100' yılın keşfi!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!