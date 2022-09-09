Bel Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Bel Ağrısına Ne İyi Gelir?

Bel ağrısı neden olur, nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Birçok sebeple ortaya çıkabileceği bilinen bel ağrısı birçok kişiyi olumsuz etkilemekte ve ilerleyen problemlerin bir sonucu olarak da ortaya çıkabilmektedir. Bir anda ortaya çıkan bir ağrı ya da uzun süre hafif seyreden kronikleşmiş bir ağrı olarak da kendini gösterebilir. Bel ağrısının her iki türü de günlük yaşamı olumsuz etkilemekte ve iş yaşamında da eksikliklere yol açabilmektedir. Bu nedenle de toplumun büyük kesimini etkileyen bu sağlık problemi kişiler tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Bel ağrısına ne iyi gelir, Bel ağrısına iyi gelen hareketler nelerdir gibi sorular merak konusu olmaktadır. Yazımızın devamında bel ağrısı ile ilgili merak edilen bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bel Ağrısı Neden Olur?

Bel ağrısının birçok sebebi olabilmektedir. Bunlardan bazıları bel bölgesindeki kaslarda, dokularda ya da omurgada meydana gelen problemlerden kaynaklanabilir. Fakat bazıları ise bel çevresine yakın olan mide, böbrek, apandisit gibi organlarda meydana gelen hastalıklar sebebiyle de olabilmektedir.

Bel ağrısının en yaygın sebeplerinden biri de bel fıtığı olmakla birlikte bel ağrısı nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Beli zorlayacak ters hareketler, ağır kaldırma

Bel fıtığı,

İncinme, kireçlenme, kayma gibi çeşitli omurga sorunları

Birçok farklı sebebe bağlı olarak gelişebilen belde tutulma (ters hareket, üşütme gibi)

Bel çevresindeki organlarda meydana gelen tümörler

Psikolojik sebepler

Doğum esnasında oluşmuş olan bozukluklar

Böbrek yetmezliği

Bel çevresinde bulunan mide, böbrek, karaciğer gibi organlarda oluşan hastalıklar

Bel Ağrısı Nasıl Geçer?

Bel ağrısı, birçok nedenden kaynaklanabilen bir problemdir ve bu problemler bel çevresi kas ve kemikleri dışındaki organlar sebebiyle de meydana gelebilmektedir. Bu nedenle bel ağrısının geçebilmesi için öncelikle uzman doktorlara görünüp nedeninin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Eğer problemin bel çevresi kas, doku ve kemiklerinden kaynaklandığından emin olunmuşsa bel ağrısının geçmesi için şu yollar izlenebilir:

Bel ağrısı için çeşitli egzersizler

Sıcak-soğuk uygulamaları

Açma-germe hareketleri

Ağrı kesici ve kas gevşetici kullanımı

Masaj

Ağrı bandı kullanımı

Cerrahi müdahale

Bel ağrısı için hangi doktora gidilir

Bel ağrısı birçok sebepten kaynaklanabilmektedir. Fakat bel ağrısında ilk akla gelen bel omurilik ve omurga sorunları olmaktadır. Bu sebeple ilk olarak ortopedi uzmanına gidilebilir. Ortopedi uzmanının uyguladığı tetkikler sonucunda bel çevresi kemik ve dokularından kaynaklı bir problem yoksa nöroşirurji uzmanına da görünülebilir. Omurilikle ilgili herhangi bir problem olmadığı gözlenirse bel çevresindeki organlarda meydana gelen bir problem olduğu düşünülebilmektedir. Ortopedi ve nöroşirurji uzmanları bu konuda yönlendirecektir.

Bel Ağrısına İyi Gelen Hareketler

Bel ağrısı birçok kişiyi etkileyen rahatsızlıklardan olduğu için bel ağrısına ne iyi gelir sorusu sıklıkla merak edilmektedir. Bel ağrısını anlık olarak hafifletecek bazı hareketler de bulunmaktadır. Bel ağrısına iyi gelen hareketler ise şöyledir: sırt üzeri uzanmak ve gevşemek, bir süre bu pozisyonda kalmak bel ağrısını oldukça hafifletecektir.

İkinci olarak sırt üzeri uzandıktan sonra beli birkaç santimetre havaya kaldırmak ve sonrasında bırakmak da bel ağrısına iyi gelen hareketler arasındadır.