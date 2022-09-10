Bel fıtığına iyi gelen şeyler 0:00 / 0:00

Her insanın belinde 5 tane disk ve omur bulunur. Bunlar insanın bedenindeki ağırlık taşıma açısından en önemli kısımdır. Hatta tüm bedeni de buralar taşır. Bu omurların birinde ya da birkaçında oluşan hasara fıtık denir. Belin ısınmadan kontrolsüz bir biçimde zorlanması fıtık oluşumuna neden olabilir. Fıtık için doktorlar tarafından genellikle ameliyat önerilmektedir. Ancak ameliyata kadar ilerlememiş fıtıkları evinizde egzersizler, hareketler, bitkiler ve çaylarla da tedavi edebilmeniz mümkündür. Bu içeriğimizde bel fıtığına iyi gelen şeyler: evde bel fıtığı ağrısına iyi gelen egzersizler, hareketler, bitkiler ve çaylar ilgili çeşitli bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte bel fıtığına iyi gelen şeyler ile ilgili tüm merak edilenler…

Bel Fıtığına İyi Gelen Şeyler

Bel fıtığına iyi gelen şeyler arasında çeşitli bitkiler, çaylar ve yağlar vardır. Bunlar arasında aksöğüt bitkisi ve at kestanesi öne çıkmaktadır. Bunların dışında evde egzersizler yapmak da bel fıtığını rahatlatır. Düzenli bel fıtığına iyi gelen hareketlerle fıtığı hafifletmeniz mümkündür.

Bel Fıtığı Evde Nasıl Geçer?

Bel fıtığı evde nasıl geçer? Diye merak edenler için sıraladık; defne yaprağı, lahana yaprağı, papatya çayı, Hindistancevizi yağı ve at kestanesi kremi bel fıtığı için oldukça faydalıdır.

Bel Fıtığına İyi Gelen Egzersizler

Bel fıtığına iyi gelen egzersizler de amaç belin rahatlatılmasıdır. Bel egzersizler sayesinde açılarak gevşer. Böylece ağrı da hafiflemiş olur. Fizik tedavi uzmanlarından bel fıtığına iyi gelen egzersizler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Bel Fıtığına İyi Gelen Hareketler

Bel fıtığına iyi gelen hareketler bel ve bacak bölgesini çalıştırmaya yöneliktir. Bu kısımdaki kas dokusu güçlendikçe fıtık rahatlar. Ancak bilinçsiz hareket yapmak fıtığı kötüleştirebileceğinden bir uzmanla görüşmeden kendiniz hareketlere karar vermeyin. Özellikle hareketleri yaparken beli yormaktan ve daha fazla kötüleştirmekten kaçının. Belinizde ağrı hissettiğiniz zaman hareketi bırakın.

Bel Fıtığına İyi Gelen Çaylar

Bel fıtığına iyi gelen çaylar arasında öne çıkanlar; papatya çayı, çarkıfelek çayı, zencefil çayı, defne yaprağı çayı, rezene çayı ve söğüt kabuğu çayıdır. Bu çayların hepsinin temelinde kasları gevşetmek ve belin rahatlamasını sağlamak vardır. Çünkü kasların gergin olması bel fıtığına iyi gelmez.

Bel Fıtığı Ağrısına İyi Gelen Bitkiler

Bel fıtığı ağrısına iyi gelen bitkiler oldukça çeşitlidir. Çörek otu, papatya, defne yaprağı, rezene ve söğüt kabuğu bu bitkiler arasında öne çıkmaktadır. Ancak bitkilerin bilinçsiz kullanılması fayda yerine zarara yol açabilir. Bu nedenle günlük 1 ya da 2 fincanı geçmemeye çalışmak sağlık açısından daha faydalıdır.