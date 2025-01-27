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        Haberler Dünya Belarus'a ortak yaptırım kararı | Dış Haberler

        Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Kanada Belarus'a yaptırım uygulama kararı aldı

        Belarus'ta hafta sonu yapılan seçimlerin galibi oyların %86'sını alan Aleksandr Lukaşenko oldu. Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Kanada ve Yeni Zelanda ise seçimlerin âdil koşullar altında yapılmadığını gerekçe göstererek Belarus'a yönelik yaptırım kararı aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 18:46 Güncelleme: 27.01.2025 - 18:46
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        Belarus'a ortak yaptırım kararı
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        Belarus'ta hafta sonu yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin galibi %86'lık oy oranı ile Aleksandr Lukaşenko oldu.

        Ancak seçimlerin âdil olarak yapılmadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Kanada ve Yeni Zelanda; Belarus'a yönelik yaptırım kararı aldı. Ortak yayımlanan bildiride cumhurbaşkanı seçiminin 'sahte' olduğuna vurgu yapılırken Belarus'ta süren insan hakları ihlâllerine dikkat çekildi.

        Yaptırım uygulananlar arasında onlarca kurum ve kişi bulunuyor.

        Bildiride ayrıca özgür bir seçim süreci yaşanmadığı iddia edilirken 1250 siyasinin hapiste bulunması nedeniyle Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ve yönetimi kınandı.

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