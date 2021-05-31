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Belarus'un muhalif liderinden Protaseivich açıklaması 0:00 / 0:00

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Belarus'un Yunanistan'dan Litvanya'ya giden yolcu uçağını zorla Minsk'e indirmesi ve uçaktaki muhalif gazeteci Roman Protasevich'in tutuklanmasının ardından büyüyen krize Belarus'un muhalefet lideri Sviatlana da dahil oldu.

Sviatlana Tsikhanouskaya, pazartesi günü tutuklanan gazetecinin hapiste dövüldüğünü ve işkence gördüğünü söyledi.

Protasevich'in kız arkadaşı Sofia Sapega'yı ziyaret eden bir avukat, Estonya'nın başkenti Tallin'de bir basın toplantısında verdiği demeçte, Protasevich ve kız arkadaşı Sofia Sapega'nın iyi olduğunu söylerken öte yandan Protasevich'in işkence gördüğü ve dövüldüğünü söyledi.

Belarus, Prorasevich'in işkence ve dövüldüğüne ilişkin suçlamaları reddediyor.