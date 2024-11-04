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        Haberler Dünya Belçika'da hükümet krizi 150. gününde sürüyor - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Belçika'da hükümet krizi 150. gününde sürüyor

        Belçika'da haziran ayında yapılan seçimlerin ardından hükümet, 150. gününde halen kurulamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 18:04 Güncelleme: 04.11.2024 - 18:04
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        Hükümet krizi 150. gününde sürüyor
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        Kraliyetten yapılan açıklamaya göre, Kral Philippe seçimin galibi Flaman milliyetçisi parti N-VA'nın lideri Bart De Wever'i sarayda kabul etti.

        De Wever, koalisyon görüşmelerinden sonuç alınamadığı için Kral'a hükümeti kurma görevini iade etti.

        Kral, De Wever'in istifasını kabul etmeyerek, 12 Kasım'a kadar görüşmeleri sürdürmek için süre verdi.

        Öte yandan koalisyon görüşmelerinde yer alan, sol eğilimli tek parti Flaman Vooruit müzakerelerden çekildiğini duyurdu.

        Böylece 9 Haziran'da yapılan seçimin üstünden geçen 150. günde hükümet halen kurulamamış oldu.

        Süreç

        De Wever, seçimin ardından Kral tarafından seçimin galibi olması nedeniyle hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

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        Partisi N-VA tek başına iktidar olacak çoğunluğu elde edemediği için De Wever, Brüksel Başkent Bölgesi ve Fransızca konuşan toplumun bölgesi Valonya parlamentosunda birinci sıraya yerleşen Frankofon liberal MR partisi, Valonya'da 4. gelen merkez parti Les Engages, Flaman bölgesinde 3. gelen Flaman Vooruit ve 4. olan Flaman Hristiyan demokrat CD&V ile 5'li görüşmeler yapmıştı.

        Görüşmeler, De Wever'in federal sosyal reform önerisi etrafında sürmüş ancak uzlaşma çıkmamıştı.

        653 gün hükümet kurulamamıştı

        Belçika'da federal bölgelerin arasında yaşanan anlaşmazlıklar hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor.

        Ülke 1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimleri sonrası 653 gün hükümetsiz kalmıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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