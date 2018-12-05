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Belçika'daki federal hükümetin koalisyon ortakları arasında yer alan Yeni Flaman İttifakı (N-VA),Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Paktı'nın imzalanması halinde hükümetten çekilme tehdidinde bulundu.
BM Göçmen Paktı ile ilgili 10-11 Aralık tarihlerinde Fas'ın Marakeş kentinde yapılacak hükümetler arası konferans, Belçika'da hükümet krizine yol açtı.
Başbakan Charles Michel, koalisyon ortaklarının onayını almak için Göçmen Paktı'nı Federal Parlamentoya götürdü.
Ancak, hükümetin en büyük ortağı aşırı sağcı N-VA, söz konusu paktın imzalanmasına karşı olduğunu ve imzalanması halinde "hükümetten çekilebileceğini" bildirdi.
Bunun üzerine N-VA'yı hedef alan Michel, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Her kim hükümetin çökmesine yol açarsa sorumsuz davranmış olur." dedi.
BM Göçmen Paktı'nın imzalanması yönündeki kararın Federal Parlamentodan oy çokluğu ile geçmesi beklenirken, N-VA'nın oylama sonrası nasıl bir adım atacağı hükümetin devamında belirleyici olacak.
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