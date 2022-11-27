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Belçika - Fas maçı CANLI YAYIN

Belçika - Fas maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Belçika ile Fas karşı karşıya geliyor. İlk maçlarda Belçika gruba puanla başlamış, Fas ise berabere kalmıştı

Dünya Kupası Belçika Fas maçı CANLI YAYIN izle! Belçika Fas Dünya Kupası maçı izle TRT 1 HD link... Belçika Fas maçı ilk 11'ler ve kadrolar
HABERTURK.COM

STAT: Al Thumama
HAKEM: Cesar Ramos
SAAT: 16.00
YAYIN: TRT 1

2022 Dünya Kupası F Grubu İkinci maçında Belçika ile Fas karşı karşıya geliyor.

Belçika: Courtois, Alderweireld, Castagne, Vertonghen, Meunier, Witsel, Onana, Thorgan Hazard, De Bruyne, Eden Hazard, Batshuayi

Fas: Munir, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraouş, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, Boufal, En-Nesyri

Belçika, ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı.

Afrika temsilcisi Fas ise son finalist Hırvatistan ile golsüz berabere kalmıştı.

Belçika ile Fas tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 3 maçın 2'sini Belçika, 1'ini ise Fas kazandı.

İki takım Dünya Kupası'nda ise bir kez karşılaştı. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan karşılaşmadan Belçika 1-0 galip ayrıldı.

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