Belçika: Gaz fiyatları AB çapında sınırlandırılmazsa önümüzdeki kışlar korkunç geçecek

Yusuf Özkan, Lahey

Reuters Almanya'nın Dresden kentindeki Frauenkirche (Meryem Ana) kilisesi enerji tasarrufu nedeniyle artık geceleri ışıklandırılmıyor.

Belçika, yaklaşan kış öncesi yüksek enerji faturalarının önüne geçebilmek için Avrupa Birliği (AB) genelinde gaz fiyatlarının sınırlandırılmasını istiyor.

Mart ayından bu yana bu konuda AB'den adım bekleyen Belçika hükümetinin danışma komitesi yarın gaz fiyatlarının ülke çapında sınırlanmasını görüşecek.

Belçika Enerji Bakanı Tinne van der Straeten, "Hiçbir şey yapmazsak önümüzdeki 5-10 kış korkunç geçecek" dedi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlaması sonrası Moskova'yla yaşanan gaz krizi üzerine Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Mart ayında AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'na, enerji fiyatları için Avrupa genelinde üst sınır belirlenmesi önerisinde bulunmuştu.

Komisyon, bu öneriyi araştıracağını bildirdi ancak aradan 6 ay geçmesine rağmen bu konuda herhangi bir adım atılmadı.

Belçika hükümeti, Avrupa dışındaki gaz satıcısı şirketler için bir tavan fiyat belirlenmesini istiyor. Bütün AB ülkelerinin bu sınırı kabul etmesini ve daha yüksek fiyat vermemesini öneriyor ve bu yolla yüksek fiyat talebinin önünün kesilebileceğini düşünüyor.

Belçika hükümetine göre, AB üyesi İspanya zaten elektrikte bu tavan fiyat sınırlamasını uyguluyor. Avrupa Komisyonu'nun izniyle, İspanya'da elektrik için megavat saat başına 180 euro ödeniyor. Belçika'da ise, elektrik, megavat saat başına 400 eurodan satılıyor.

Belçika, elektrik ve doğalgaz için bütün üye ülkelerde geçerli ortalama bir sabit fiyat belirlenerek, İspanya örneğindeki gibi ucuz enerji sağlanabileceğini savunuyor.

Belçika Enerji Bakanı Tinne van der Straeten, Avrupa genelinde bir fiyat sınırı getirilmesinin, enerji faturalarını aile başına yılda 770 euro azaltabileceğini vurgulayarak, "Buna acilen ihtiyaç var. Yılda 770 euro tasarruf, sorunun ne kadar büyük olduğunu ve ne kadar kâr elde edildiğini gösteriyor. Piyasayı biraz sakinleştirmeliyiz" dedi.

'Elektrikte üretim maliyeti aynı ama satış fiyatı rekor düzeyde'

Bakan Tinne van der Straeten, Avrupa'da enerji piyasasının başarısız olduğunu ve acilen bir reforma ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, elektrikte üretim maliyetinin aynı kalmasına rağmen fiyatlarda suni bir şişme olduğunu söyledi:

"Şu anki durum artık birçok aile ve şirket için sürdürülebilir değil. Elektrik geçen yılki kadar ucuza üretiliyor ama rekor fiyatlara satılıyor. Reform yaparak, aşırı kârlarla mücadele etmeliyiz. Belçika bu konuda başı çekiyor ve bu hafta Avrupa Komisyonu ile Belçika'nın bir Avrupa fiyat tavanı önerisini tartıştı. Almanya gibi Belçika'nın görüşünü paylaşan ülkelerin sayısı artıyor. Konuşma zamanı bitti, şimdi karar zamanı. Avrupa bu sınırlamayı yapmazsa, Belçika düzeyinde neler başarabileceğimize bakmamız gerekecek."

Van der Straeten, enerji şirketlerinin elde ettiği yüksek kârlarla mücadele için, İtalya örneğini de verdi. Belçikalı bakan, İtalya'daki gibi, yüksek kâr elde eden şirketlere fazladan vergi uygulanmasını savundu.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo da, "Bu sorunu enerji kontrolleri ve vergi indirimleriyle çözmeye devam edemeyiz" dedi.

Alexander De Croo, Pazar günü katıldığı bir televizyon programında, yüksek enerji fiyatlarıyla başa çıkmanın etkili yolunun, Avrupa genelinde tavan fiyat sınırlaması olduğunu söylemişti.