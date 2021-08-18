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Belçika'nın başkenti Brüksel'de Taliban karşıtı protesto: Afganistan'ı kurtarın

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir grup, Taliban'ı protesto etmek ve sivillerin durumuna dikkati çekmek için toplandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Taliban karşıtı protesto: Afganistan'ı kurtarın
AA

Afganistan bayrakları taşıyan yaklaşık 300 kişi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu önündeki Schuman Meydanı'nda bir araya geldi.

Tamamına yakını Afgan olan grup, "Afganistan'ı kurtarın", "Afganları öldürmeyin", "Afgan kadınları kapıların arkasında kilitlemeyin", "Pakistan'a yaptırım" yazan dövizler taşıdı, Taliban karşıtı sloganlar attı.

Özellikle kadın ve kız çocuklarının durumuna dikkati çekmek için posterler de taşıyan grup, Taliban örgütünün ülkeye hakim olma sürecine dair son günlerde basına yansıyan trajik anların fotoğraflarını gösterdi.

Grup, AB'yi Afgan halkına destek olmaya çağırdı.

Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

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