Belçika Prensi Laurent yasak aşkından doğan çocuğunu açıkladı

Belçika Prensi Laurent, 1980'lerde bir pop şarkıcısından gizlice bir çocuk sahibi olduğunu itiraf etti. Prens, aynı yıl İngiliz eşiyle birlikteliğe yeni başlamıştı.

Yeni bir belgeselde, 25 yaşındaki Clement Vandenkerckhove, Belçika Kralı Philippe'in küçük kardeşi olan Prens Laurent'in oğlu olduğunu açıkladı ve böylece Belçika medyasında yıllardır yaygın olan spekülasyonları doğrulamış oldu.

Clement Vandenkerckhove, annesinin ona babasıyla ilgili gerçeği söylediği anı şöyle anlattı: "Baban bir prens. Baban o adam" demişti.

1980'lerin Belçikalı pop yıldızı Wendy Van Wanten ile oğlu Clement Vandenkerckhove

Clement Vandenkerckhove, annesinin ona gerçeği ilk söylediği zamanki düşüncelerini anlatırken, "O bir prens ise ben neyim? Amcam Belçika kralı!" diye düşündüğünü söyledi.

REKLAM

Prens Laurent, yaptığı açıklamada bu haberi doğrulayarak, "Bu duyuruyla, Clement Vandenkerckhove'nin biyolojik babası olduğumu kabul ediyorum. Son yıllarda bu konuda açık ve dürüst bir şekilde konuştuk" dedi.

Prens Laurent, "Bu duyuru, ilgili taraflara karşı anlayış ve saygı duygusuna dayanmaktadır. Ortak bir istişarenin sonucudur. Bu bilgileri, bu mahrem meselenin gerektirdiği takdir yetkisiyle almanızı rica ederim. Bu konuda başka bir açıklama yapmayacağım" şeklinde konuştu.