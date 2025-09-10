Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Belçika Prensi Laurent yasak aşkından doğan çocuğunu açıkladı - magazin haberleri

        Belçika Prensi Laurent yasak aşkından doğan çocuğunu açıkladı

        Yeni bir belgeselde, 25 yaşındaki Clement Vandenkerckhove, Belçika Prensi Laurent'in oğlu olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Prens, haberin doğru olduğunu itiraf etti. Laurent'in yasak aşk çocuğu, 1980'lerin pop şarkıcısından dünyaya gelmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 18:51 Güncelleme: 10.09.2025 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prensten yasak aşk çocuğu itirafı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Belçika Prensi Laurent, 1980'lerde bir pop şarkıcısından gizlice bir çocuk sahibi olduğunu itiraf etti. Prens, aynı yıl İngiliz eşiyle birlikteliğe yeni başlamıştı.

        Yeni bir belgeselde, 25 yaşındaki Clement Vandenkerckhove, Belçika Kralı Philippe'in küçük kardeşi olan Prens Laurent'in oğlu olduğunu açıkladı ve böylece Belçika medyasında yıllardır yaygın olan spekülasyonları doğrulamış oldu.

        Clement Vandenkerckhove, annesinin ona babasıyla ilgili gerçeği söylediği anı şöyle anlattı: "Baban bir prens. Baban o adam" demişti.

        1980'lerin Belçikalı pop yıldızı Wendy Van Wanten ile oğlu Clement Vandenkerckhove
        1980'lerin Belçikalı pop yıldızı Wendy Van Wanten ile oğlu Clement Vandenkerckhove

        Clement Vandenkerckhove, annesinin ona gerçeği ilk söylediği zamanki düşüncelerini anlatırken, "O bir prens ise ben neyim? Amcam Belçika kralı!" diye düşündüğünü söyledi.

        REKLAM

        Prens Laurent, yaptığı açıklamada bu haberi doğrulayarak, "Bu duyuruyla, Clement Vandenkerckhove'nin biyolojik babası olduğumu kabul ediyorum. Son yıllarda bu konuda açık ve dürüst bir şekilde konuştuk" dedi.

        Prens Laurent, "Bu duyuru, ilgili taraflara karşı anlayış ve saygı duygusuna dayanmaktadır. Ortak bir istişarenin sonucudur. Bu bilgileri, bu mahrem meselenin gerektirdiği takdir yetkisiyle almanızı rica ederim. Bu konuda başka bir açıklama yapmayacağım" şeklinde konuştu.

        Prens Laurent ile 22 yıllık eşi Prenses Claire'in Prenses Louise (21), ikizler Prens Nicolas ve Prens Aymeric (19) olmak üzere üç çocuğu var
        Prens Laurent ile 22 yıllık eşi Prenses Claire'in Prenses Louise (21), ikizler Prens Nicolas ve Prens Aymeric (19) olmak üzere üç çocuğu var

        Clement Vandenkerckhove, biyolojik babasıyla iletişime geçmenin nasıl bir şey olduğunu anlatırken, "Birdenbire bana bir numara verdiler. Sonra aradım ve telefon çaldı. Gerçekten yüreğim ağzıma geldi" ifadesini kullandı.

        Clement Vandenkerckhove, annesi Wendy ve babası Prens Laurent'ı geçmişleri için suçlamadığını da söyledi: Hepimiz insanız, değil mi? Ne babam ne de annem kötü bir şey yaptı.

        Clement Vandenkerckhove, 2000 yılında, 61 yaşındaki Prens Laurent'in, 22 yıllık eşi Claire Coombs ile İngiltere'de tanıştığı yıl doğdu.

        Prens'in, Clement Vandenkerckhove'nin annesi, 1980'lerin pop yıldızı Wendy Van Wanten ile ilişkisi hiçbir zaman resmi olarak doğrulanmadı, ancak çift 1990'ların sonlarında birlikte etkinliklerde görüldü. Örneğin, Prens Edward ve Düşes Sophie'nin düğününe birlikte katıldılar.

        Prens Laurent
        Prens Laurent

        Prens Laurent'in babası Kral II. Albert de beş yıl önce gizli çocuğu Prenses Delphine'i kamuoyuna açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Belçika Prensi Laurent
        #kraliyet
        #Yasak Aşk
        #gayrimeşru çocuk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Nepal'de protestolar sürüyor, talep erken seçim
        Nepal'de protestolar sürüyor, talep erken seçim
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        Ece Seçkin'i tehdit eden kişiye ev hapsi
        Ece Seçkin'i tehdit eden kişiye ev hapsi
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?