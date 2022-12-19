Anne ve engelli oğlu için seyir terası yapıldı 0:00 / 0:00

AA

İlçe merkezinde yaşayan üç çocuk annesi Feride Kazan, doğuştan zihinsel ve bedensel engelli oğlu Mehmet Kazan'ı (25), on yıl önce, evlerinin 200 metre uzağında bulunan kayalık alana götürerek ilçeyi izletti. Buraya gelmediği günlerde oğlunun huzursuzlanıp, gece uyumadığını fark eden anne Kazan, hemen her gün, yol bozuk olduğu için sırtına aldığı oğlunu 200 metre taşıyarak alana götürdü. İlçe merkezini kuş bakışı gören bir noktada bulunan alandan ilçeyi izleyen anne ve oğluna rastlayan Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, Feride Kazan'la sohbet etti. Annenin yaptığı fedakarlıktan etkilenen Civelek, bölgeye ahşaptan seyir terası yaptırdı ve Kastamonu Valisi Avni Çakır'a durumu anlatarak 200 metrelik yolun asfaltlanmasını sağladı. Anne Feride Kazan, artık her gün sırtında taşımak yerine tekerlekli sandalye ile oğlunu seyir terasına getiriyor ve birlikte ilçeyi izliyorlar.

"BİR AKÜLÜ ARABAMIZ OLSA DAHA İYİ OLUR" Anne Feride Kazan, AA muhabirine, evde devamlı ağlayan ve dışarı çıkmak isteyen oğlunun, bu alandan manzarayı izledikçe ferahladığını eve dönünce de gece rahat uyuduğunu fark ettiğini anlattı. Hemen her gün eltisinin de yardımıyla oğlunu sırtında taşıyarak kayaya getirdiğini, oğlu büyüdükçe ve ağırlaştıkça sırtında taşımakta zorlanmaya başladığını dile getiren Kazan, şunları söyledi: "Belediye Başkanı görünce, 'Burada ne yapıyorsunuz, düşersiniz.' dedi. Ben de anlatınca ondan sonra bunu yapmaya karar verdi. Yolumuz çok kötüydü. Allah razı olsun Başkandan, Valimizden yolumuzun kötü olduğunu öğrenmişler, yolumuzu da yaptılar. Oğlum evde daralıyor, buraya geldikçe rahatlıyor. Her gün sırtımda getiriyordum. Artık tekerlekli sandalye ile rahat getiriyoruz." Oğlu Mehmet'i bazen günde iki kere kayaya getirdiğini dile getiren Kazan, "Her gün giydirip, sırtımda dışarı çıkarıyorum. Kapının önündeki arabaya koyuyoruz. Buraya getiriyorum. Şehri izliyoruz, sonra eve dönüyoruz. Burada ne kadar çok durursa evde rahat oluyor. Eltim ameliyat olunca eskisi kadar yardım edemiyor. Bir akülü arabamız olsa daha iyi olur." diye konuştu. Yenge Gülizar Kazan da "Kalp ameliyatı geçirdim artık çok bakamıyorum. Eltim getirip götürüyor. Burada ilgileniyoruz. Bir şeyler yedirmeye çalışıyoruz. 'Kayaya gidiyoruz' deyince ben de gideceğim diye evde seviniyor. Buraya gelirse iyi oluyor, etrafına bakıyor. Kendini iyi hissediyor, yağmur yağdığında getiremiyoruz, çok huzursuz oluyor, ellerini ısırıyor." ifadelerini kullandı.