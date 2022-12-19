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Belediye, anne ve engelli oğlu için seyir terası yaptırdı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, engelli oğlunu her gün, ilçe merkezini kuş bakışı gören kayalık alana sırtında taşıyan anne ve oğlu için seyir terası yapıldı, alana giden yol asfaltlandı

Belediye, anne ve engelli oğlu için seyir terası yaptırdı
Anne ve engelli oğlu için seyir terası yapıldı
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AA

İlçe merkezinde yaşayan üç çocuk annesi Feride Kazan, doğuştan zihinsel ve bedensel engelli oğlu Mehmet Kazan'ı (25), on yıl önce, evlerinin 200 metre uzağında bulunan kayalık alana götürerek ilçeyi izletti. Buraya gelmediği günlerde oğlunun huzursuzlanıp, gece uyumadığını fark eden anne Kazan, hemen her gün, yol bozuk olduğu için sırtına aldığı oğlunu 200 metre taşıyarak alana götürdü.

İlçe merkezini kuş bakışı gören bir noktada bulunan alandan ilçeyi izleyen anne ve oğluna rastlayan Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, Feride Kazan'la sohbet etti.

Annenin yaptığı fedakarlıktan etkilenen Civelek, bölgeye ahşaptan seyir terası yaptırdı ve Kastamonu Valisi Avni Çakır'a durumu anlatarak 200 metrelik yolun asfaltlanmasını sağladı.

Anne Feride Kazan, artık her gün sırtında taşımak yerine tekerlekli sandalye ile oğlunu seyir terasına getiriyor ve birlikte ilçeyi izliyorlar.

"BİR AKÜLÜ ARABAMIZ OLSA DAHA İYİ OLUR"

Anne Feride Kazan, AA muhabirine, evde devamlı ağlayan ve dışarı çıkmak isteyen oğlunun, bu alandan manzarayı izledikçe ferahladığını eve dönünce de gece rahat uyuduğunu fark ettiğini anlattı.

Hemen her gün eltisinin de yardımıyla oğlunu sırtında taşıyarak kayaya getirdiğini, oğlu büyüdükçe ve ağırlaştıkça sırtında taşımakta zorlanmaya başladığını dile getiren Kazan, şunları söyledi:

"Belediye Başkanı görünce, 'Burada ne yapıyorsunuz, düşersiniz.' dedi. Ben de anlatınca ondan sonra bunu yapmaya karar verdi. Yolumuz çok kötüydü. Allah razı olsun Başkandan, Valimizden yolumuzun kötü olduğunu öğrenmişler, yolumuzu da yaptılar. Oğlum evde daralıyor, buraya geldikçe rahatlıyor. Her gün sırtımda getiriyordum. Artık tekerlekli sandalye ile rahat getiriyoruz."

Oğlu Mehmet'i bazen günde iki kere kayaya getirdiğini dile getiren Kazan, "Her gün giydirip, sırtımda dışarı çıkarıyorum. Kapının önündeki arabaya koyuyoruz. Buraya getiriyorum. Şehri izliyoruz, sonra eve dönüyoruz. Burada ne kadar çok durursa evde rahat oluyor. Eltim ameliyat olunca eskisi kadar yardım edemiyor. Bir akülü arabamız olsa daha iyi olur." diye konuştu.

Yenge Gülizar Kazan da "Kalp ameliyatı geçirdim artık çok bakamıyorum. Eltim getirip götürüyor. Burada ilgileniyoruz. Bir şeyler yedirmeye çalışıyoruz. 'Kayaya gidiyoruz' deyince ben de gideceğim diye evde seviniyor. Buraya gelirse iyi oluyor, etrafına bakıyor. Kendini iyi hissediyor, yağmur yağdığında getiremiyoruz, çok huzursuz oluyor, ellerini ısırıyor." ifadelerini kullandı.

"BİR ANNEYE HÜRMETEN, ENGELLİ ÇOCUĞA HÜRMETEN YAPILMIŞ BİR YER BURASI"

Azdavay Belediye Başkanı Civelek, Seyir Tepesi'nin, ilçenin her bölgesinin izlenebildiği bir nokta olduğunu söyledi.

Kayalık alana çıkmanın zor olduğunu belirten Civelek, "Kaymakamımızla bu güzergahta giderken bir ablamızın, zihinsel ve bedensel engelli çocuğunu sırtına sarmış bu kayaya tırmandığını gördüm. Koşarak geldik, bizim tek başımıza çıkarken zorlanacağımız bir noktaya sırtında çocukla tırmanıyordu. Neden böyle bir şey yaptığını sorduğumuzda hiç beklemediğimiz bir cevap aldık. 'Başkanım ben her gün bu çocuğu sırtımda getirip bu kayaya tırmanıyorum. Bu kayadan ilçeyi seyrettiğinde rahatlıyor, huzur buluyor. Bize de bir huzur veriyor.' dedi. Bunu dinleyince hayretlere düştük." dedi.

Bölgeye ahşap platformdan bir teras yaptıklarını dile getiren Başkan Civelek, şunları kaydetti:

"Kaymakamlık ve Belediye olarak bir teras yaptık. Evlerinden buraya, bir tarla içinde kötü bir patika yol vardı. Bu yolu belediye imkanları ile yapmamız mümkün değildi. Durumu Sayın Valimiz Avni Çakır'a bildirdim. Kendisi hemen devreye girdi. Valimizin destekleri ile Özel İdare ve Belediye imkanları ile 200 metrelik yolu bir günde yaparak hizmete açtık. Bu platformun yaklaşık maliyeti 300 bin lira. 30 milyonluk yatırımlar yaptık ama bu 300 bin liralık yatırımın verdiği huzuru, mutluluğu hiçbir yatırımda almadık. Nedeni de bu yatırımda bir ruh var. Bir anneye hürmeten, engelli çocuğa hürmeten yapılmış bir yer burası. Burayı milyonlarca değeri olan yatırımdan daha değerli kılan bir ruh olması. Bir engelli çocuğa kendini adamış bir anneye hürmeten yapılmış olması bizim için ayrıca değerli."

Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.

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