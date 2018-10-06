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Belediye başkanından pazarcıya 'fiyat' tepkisi

Gaziantep'te belediyeye ait pazar yerinde fiyat denetimine çıkan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun, alış ve satış fiyatları farklı olan bir pazarcıya yaptığı "Ya fiyatı indir ya da pazarı terk et" uyarısı üzerine sadece domates satan değil, tüm pazarcıların indirim yaptığı, vatandaşların da meyve ve sebzeleri indirimli fiyattan satın alma imkanı bulduğu ortaya çıktı.

06.10.2018 - 12:25 | Güncelleme: DHA

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kur farkını fırsat bilerek fahiş fiyata satış yapanlara yönelik sürdürdüğü denetimlerde, 70 kuruşa alıp 5 TL'ye domates satan pazarcıya sert uyarıda bulundu. Ya tezgahını toplamasını yada domatesi ucuza satmasını isteyen Tahmazoğlu'nun bu anlarına ait görüntüler de sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

DHA'nın haberine göre, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, son dönemlerde kur farkı nedeniyle ürünlerine art arda zamlar yapan esnaflara yönelik denetimlerini her fırsatta sürdürüyor. Market ve manavları zabıta ekipleri ile denetleyen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, girdiği Kılıçoğlu mahalle pazarında vatandaşların şikayeti üzerine yanaştığı bir tezgahta domateslerin kilosunun 5 TL'den satıldığını gördü. Yüksek fiyat nedeniyle pazarcı esnafının faturasını isteyen Tahmazoğlu, faturada alış fiyatının 75 kuruş olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

Fiyatın çok fahiş olduğunu söyleyen Tahmazoğlu, esnafa neden yüksek fiyata sattığını sorarak, "Fiyatı düşür kardeşim. Bu fiyata satamazsın Ya ucuza satarsın, ya da tezgahı kaldırırsın. Alışı 70 kuruş. 1 TL'ye satarsın, 1.5 TL'ye satarsın. Daha fazla satamaz. Bu şekilde olmuyor" diye tepkisini gösterdi. Esnaf ise bu şekilde faturaların kesildiğini ileri sürerek, faturada alış fiyatının yarısının yansıtıldığını iddia etti.

Tahmazoğlu, yanındaki birim amirlerine ve zabıtalara ya ucuza satılması yada tezgahın kapatılması talimatını vererek pazar yerinden ayrıldı

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Kur farkı bahanesiyle kette özellikle domates gibi ürünlerdeki yaşanan fiyat artışlarından mağdur olan vatandaşlar ise cep telefonu ile çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Başkan Tahmazoğlu'nun tavrı son dönemlerde fahiş fiyatlardan yakınan sosyal medya kullanıcıların da yoğun desteğini gördü.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 dakika önce
    Bu durum ülkenin her yerinde böyle... Alışveriş yaparken yanımızda Bakan mı gezdirelim illa???
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