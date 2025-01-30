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        Haberler Dünya Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi: Gazze yaşanmaz durumda | Dış Haberler

        Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi: Gazze yaşanmaz durumda

        ABD Başkanı tarafından Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atanan Steve Witkoff, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştükten sonra Gazze'ye geçti. Gazze'de incelemelerde bulunan Witkoff "Gazze yaşanmaz durumda. Yeniden inşası 10-15 yıl sürer." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 23:19 Güncelleme: 30.01.2025 - 23:27
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        Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi: Gazze yaşanmaz durumda
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        ABD Başkanı Donald Trump tarafından Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atanan Steve Witkoff, Doha'daki ateşkes görüşmelerine katılarak esir değişimi anlaşması konusunda etkili olmuştu.

        Witkoff geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşerek, anlaşamanın devam etmesi konusundaki kararlılıklarını bildirdi. Netanyahu ile görüştükten sonra Gazze'ye geçen Witkoff, Gazze'nin durumuyla ilgili incelemelerde bulundu.

        Axios'tan Barak Ravid'e Gazze'deki gözlemleriyle ilgili mülâkat veren Witkoff "Gazze yaşanmaz durumda. 5 yıl içinde sağlam bir plan ortaya konabileceğini düşünülüyor ancak mümkün değil. Gazze'nin yeniden inşâsı 10-15 yıl sürer. Elektrik ve su yok. Gazze'de yaşanan tahribat dehşet verici." dedi.

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        ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelileri, Mısır ve Ürdün'e gönderme planıyla ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Witkoff "Trump'la bu konuyu hiç görüşmedik. Gazze yaşanmaz durumda." dedi.

        Gazze'de çevreye bırakılan mühimmat ve patlayıcı maddeler nedeniyle yürümenin bile imkansız olduğunu belirten Witkoff Gazze'nin hayati tehlikeler barındırdığını ifade ederek, Gazze ile ilgili karamsarlığını ortaya koydu.

        MUHAMMED BİN SELMAN İLE GÖRÜŞMESİ

        Steve Witkoff, Trump'ın Orta Doğu'daki en yetkili temsilcisi olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile de görüştü. Gazze'deki anlaşmanın detaylarını görüşen ikili ayrıca İsrail-Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesini de ele aldı.

        Witkoff İsrail'le ilgili derin istişareler yürütmediklerini belirtirken gelecek zamanda müzakerelerin derinleşeceğini söyledi.

        * Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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