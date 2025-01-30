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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Midtjylland-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Midtjylland-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Midtjylland - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk oluyor. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanmak ve play-off'u garantilemek istiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.01.2025 - 21:49 Güncelleme: 30.01.2025 - 23:01
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        STAT: MCH Arena

        HAKEM: Luis Godinho

        SAAT: 23.00

        YAYIN: TRT Spor

        Midtjylland: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andresson, Sorensen, Osorio, Aral Şimşir, Buksa.

        Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf, Çağlar, Djiku, İsmail, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Midtjylland'a konuk oluyor.

        Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkan sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik yaşadı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, topladıkları 9 puanla son haftaya averajla 23. sırada giriyor.

        MOURINHO TAKIMIN BAŞINDA YOK

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle takımının başında yer alamıyor. Portekizli teknik adam, Olimpik Lyon müsabakasında ikinci yarının başlama vuruşunun geç yapılması nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza aldı. Deneyimli çalıştırıcı, daha önce Ülker Stadyumu'nda oynanan Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanında da takımının başında sahaya çıkamamıştı.

        HER ŞEY F.BAHÇE'NİN ELİNDE

        Fenerbahçe, galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 takım arasına yazdıracak. Beraberlik halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek sarı-lacivertliler, yenilmesi durumunda ise büyük ihtimalle Avrupa'ya veda edecek. Fenerbahçe'nin mağlubiyeti durumunda, ilk 24 sıra dışında kalan ekiplerin alacağı sonuçlar, sarı-lacivertlilerin Avrupa'ya devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

        F.BAHÇE'DE 6 EKSİK

        Fenerbahçe, Midtjylland karşısında 6 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Mert Müldür forma giyemiyor. Bu isimlerin yanı sıra Olimpik Lyon maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat ile Bright Osayi-Samuel, takımlarını yalnız bırakıyor.

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