Ajax-Galatasaray maçı CANLI YAYIN
Ajax - Galatasaray maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Ajax'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak ilk 8'de yer alıp direkt son 16 turuna yükselmek istiyor.
STAT: Johan Cruijff Arena
HAKEM: Jesus Gil Manzano
SAAT: 23.00
YAYIN: TRT 1
Ajax: Pasveer, Gaaei, Šutalo, Baas, Hato, Kian, Henderson, Taylor, Traoré, Godts, Brobbey
Galatasaray: Muslera, Sanchez, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Berkan Kutlu, Torreira, Sara, Mertens, Yunus Akgün, Barış Alper, OsimhenMAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Ajax'a konuk oluyor.
GALİBİYET BÜYÜK ORANDA İLK 8'İ GETİRECEK
Galatasaray, müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak. Play-off'u garantileyen sarı-kırmızılıların ilk 8'de yer alabilmesi için Hollanda'dan mutlaka puanla dönmesi gerekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 16'ya çıkaracak. Galatasaray, ilk 8'de yer almak için Eintracht Frankfurt (Almanya), Athletic Bilbao (İspanya), Manchester United (İngiltere), Olimpik Lyon (Fransa), Tottenham (İngiltere), Anderlecht (Belçika) veya FCSB'nin (Romanya) puan kaybetmesini bekleyecek. G.Saray, Hollanda'dan 3 puanla dönmesi durumunda lig aşamasını yüksek ihtimalle ilk 8 sıra içinde tamamlayacak ve direkt olarak son 16 turuna yükselecek.
CİMBOM'DA 5 OYUNCU SINIRDA
Sarı-kırmızılı ekipte kritik 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan bölümde ikişer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen, Ajax karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki tur öncesi cezalı duruma düşecek.
SON 26 MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, çıktığı son 26 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 18, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 26 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 18 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.
AVRUPA LİGİ'NİN EN GOLCÜSÜ
Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü takım olarak dikkati çekti. Sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 7 müsabakada 18 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, 36 takım arasında en fazla gol sevinci yaşayan ekip oldu.
Golcü kimliğinin aksine savunmada istediği performansı sergileyemeyen "Cimbom" rakiplerinin bulduğu 14 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu açıdan ilk 24 takım arasında Beşiktaş ile en fazla gol yiyen takım konumunda.