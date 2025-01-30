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        Twente-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Twente - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Hollanda ekibi Twente'ye konuk oluyor. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak play-off'a kalmak ve Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.01.2025 - 21:47 Güncelleme: 30.01.2025 - 23:00
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        STAT: De Grolsch Veste

        HAKEM: Szymon Marciniak

        SAAT: 23.00

        YAYIN: TRT Spor Yıldız

        Twente: Unnerstall, Van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Steijn, Rots, Ltaief, Van Wolfswinkel

        Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Muçi, Immobile

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Twente'ye konuk oluyor.

        Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Son olarak sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 ile geçen ve topladığı 9 puan ile ligde 24. sırada bulunan Beşiktaş, Twente deplasmanında kazanarak adını ilk 16 takım arasına yazdırıp play-off'lara katılmak istiyor. "Kara kartal" oynadığı 7 mücadelede 10 kez gol sevinci yaşarken, 14 de ise topu filelerinde gördü.

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        Joseph Oosting yönetimindeki ev sahibi ekip ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşayarak 7 puan topladı ve sıralamada 26. basamakta bulunuyor. Bu sezon organizasyonda kalesinde 9 gol gören Hollanda ekibi, 7 kez de rakip fileleri havalandırdı. Twente, "Kupa 2"de 7. hafta mücadelesinde Malmö'yü 3-2 mağlup etmeyi başardı.

        BEŞİKTAŞ KALESİNİ KAPATAMIYOR

        Siyah-beyazlı takım, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı karşılaşmalarda kalesini gole kapatmakta güçlük çekti. UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan başlayan Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano ile oynadığı iki maçta kalesinde 4 gol gördü. Adını lig aşamasına yazdıran ve 2 mağlubiyetle başlayan "Kara kartal" oynadığı 7 karşılaşmada 10 attı. Siyah-beyazlılar, söz konusu 7 mücadelede 14 de gol yedi.

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        Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada toplam 18 gol kaydeden siyah-beyazlı takım, rakiplerinin de aynı sayıda golüne ise engel olamadı. Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gol yemediği tek müsabaka, deplasmanda 1-0 kazanılan Olimpik Lyon maçı olarak kayıtlara geçti.

        BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

        Siyah-beyazlılarda Twente karşısında 4 futbolcu forma giyemiyor. Beşiktaş'ta UEFA listesinde isimleri olmayan Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain'nin yanı sıra sakatlıkları devam eden Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, Hollanda temsilcisine karşı forma giyemiyor.

        KARA KARTAL, KAZANIRSA PLAY-OFF'TA!

        UEFA Avrupa Ligi'nde lig tablosunda 24. basamakta yer alan siyah-beyazlı takım, son maçında Twente deplasmanında kazanması durumunda hiçbir sonuca bakmaksızın üst tura yükselecek. "Kara Kartal"ın beraberlik ve mağlubiyet durumlarında da adını play-off'a yazdırması mümkün. Beşiktaş, Hollanda deplasmanında kaybederse diğer karşılaşmaların sonuçları doğrultusunda yoluna devam edebilecek.

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