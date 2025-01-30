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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Milan Skriniar'ı açıkladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Milan Skriniar'ı açıkladı!

        Devre arası transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Fenerbahçe, PSG'den Milan Skriniar'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.01.2025 - 17:43 Güncelleme: 30.01.2025 - 18:03
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        Skriniar resmen F.Bahçe'de!
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        Fenerbahçe Kulübü, Slovak oyuncu Milan Skriniar'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlanmıştır. Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Slovak stopere 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile sarı lacivert başarılar diliyoruz." denildi.

        "SAHADA OLMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

        Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki stoper "Çok teşekkür ediyorum, harika hissediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım ve tüm ekiple birlikte sahada olmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

        "TARAFTARLARIMIZ HARİKA"

        Taraftarlara da değinen Skriniar, "Fenerbahçe taraftarlarına selamlarımı yolluyorum. Stadımızda maç izledim. Taraftarlarımız harika. Dediğim gibi sahada olmak ve takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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