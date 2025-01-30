Fenerbahçe Milan Skriniar'ı açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, Slovak oyuncu Milan Skriniar'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlanmıştır. Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Slovak stopere 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile sarı lacivert başarılar diliyoruz." denildi.

Ailemize hoş geldin Milan Skriniar 💛💙



Kulübümüz, Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.



Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Slovak stopere… pic.twitter.com/AX6PndIPl9 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 30, 2025

"SAHADA OLMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki stoper "Çok teşekkür ediyorum, harika hissediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım ve tüm ekiple birlikte sahada olmak için sabırsızlanıyorum." dedi.