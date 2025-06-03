İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan eski CHP milletvekili ile 5 ilçe belediye başkanının da aralarında bulunduğu 30 şüphelinin tutuklanması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüyle ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilen 36 zanlının savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılık, 30 şüpheliyi tutuklama, 6 şüpheliyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

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Tutuklanması talep edilen şüpheliler şunlar:

"Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan, dönemin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Can Zafer Yaman, Ebubekir Akın, Gürkan Dölekli, Özer Ayık, Sırrı Küçük, Yusuf Yadoğlu, Baki Aydöner, Burak Korzay, Erhan Daka, Fikret Demir, Songül Demir, Şazime Sena Çelik, İsmet Abacı, İsmail Yalçın, Hakan Ateş ve Görkem Kızılkaynak."

Haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması istenen şüpheliler ise şunlar: "Bektaş Yıldız, Caner Vural, Fahri Aksoy, Fatih Yadoğlu, Ozan İş ve Halil Satı. REKLAM 3 TUTUKLAMA KARARI Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı. Hakimlik, Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in tutuklanmasına karar verdi. Görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. SEVK YAZILARI ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmaları talep edilen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile 3 şüpheli hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanmaları talep edilen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı. Sevk yazısında, Erdoğdu'nun soruşturmanın şüphelilerinden Fatih Keleş'e bağlı yapı içerisinde hareket ettiği belirtildi. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüpheli Ertan Yıldız'ın, Erdoğdu'nun, V*** H***** adlı firmadan sözleşme tadilatına istinaden aldığı 1 milyon 200 bin doları Keleş'e verdiğine ilişkin beyanları anımsatılan yazıda, "Söz konusu sözleşmeye ilişkin yönetim kurulu kararının alındığı günün ertesinde şüpheliler Aykut Erdoğdu, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'ın etkin pişmanlık beyanına uygun olarak Saraçhane'de ortak birlikteliklerinin tespit edildiği ve 3 Haziran 2020'de anılan sözleşmenin imzalanması hususu dikkate alındığında, şüpheli Erdoğdu'nun sözleşme tadilatı amacıyla rüşvete aracılık yaptığını gösterir somut delillerin bulunduğu" tespitine yer verildi.

Yazıda, şüpheli Erdoğdu'nun, elebaşılığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı ve Fatih Keleş'in yöneticisi olduğu suç örgütünde Keleş'e bağlı olarak hareket ettiği, bu suretle üzerine atılı "suç örgütüne üye olmak" ve "rüşvet almak (aracılık etmek suretiyle)" suçlarını işlediği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ifade edildi. Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'la ilgili tespitler Şüpheli Sukas'ın, Ertan Yıldız'a bağlı yapı içerisinde hareket ettiği ifade edilen yazıda, görev yaptığı Ağaç AŞ Genel Müdürlüğü süresince ihalelerden temin ettiği rüşvet/irtikap paralarını Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'a farklı aracılarla ilettiği ve ihalelerden veya kişilerden doğrudan kendi yararına döviz cinsi para aldığı belirtildi. Yazıda, şüpheli Sukas'ın, eşi Berna Sukas'ın milletvekilli adaylığı döneminde birçok müteahhitten maddi menfaat temin ettiği kaydedildi. Sukas'ın seçim kampanyası için çok sayıda araç verdiğine ilişkin beyanlar bulunduğu aktarılan sevk yazısında, "Şüphelinin, Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütünün kurmuş olduğu 'sistem'in devamlılığı için iş adamlarından menfaat temininde bulunduğu, şahsi ihtiyaçları amacıyla birçok kez para ve araç temini yaptığına" ilişkin tespitler yer aldı.

Yazıda, şüpheli Sukas'ın, elebaşılığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı ve Fatih Keleş'in yöneticisi olduğu suç örgütünde, Keleş'e ve Ertan Yıldız'a bağlı olarak hareket ettiği bu suretle üzerine atılı "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak" ve "kamu ihalesine fesat karıştırmak" suçlarını işlediği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ifade edildi. Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'le ilgili tespitler Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Erçevik'in, soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a bağlı yapı içerisinde hareket ettiği belirtilen yazıda, görev yaptığı Beylikdüzü Belediye Başkan Danışmanlığı süresince birçok örgüt üyesiyle ilişkisi bulunduğu ifade edildi. Sevk yazısında, Erçevik'in, şüphelilerden Adem Soytekin'e ait "örgütün kasa evi"yle ilgili savunmalarının hayatın olağan akışına uygun olmadığı ve söz konusu savunmaların suçtan kaçmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Erçevik'in elebaşılığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı ve Mehmet Murat Çalık'ın yöneticisi olduğu suç örgütünde Çalık'a bağlı olarak hareket ettiği kaydedilen yazıda, bu suretle üzerine atılı "suç örgütüne üye olmak" ve "rüşvet almak" suçlarını işlediğine ilişkin somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ifade edildi.

Eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın asistanı Gürkan Polat'a ilişkin tespitler Şüpheli Gürkan Polat'ın Çalık'a bağlı yapı içerisinde hareket ettiği kaydedilen yazıda, görev yaptığı Beylikdüzü Belediye Başkanı Asistanlığı süresince birçok örgüt üyesiyle ilişkisi bulunduğu belirtildi. Yazıda, Veysel Erçevik'in kullandığını beyan ettiği, Adem Soytekin'e ait Botanika İstanbul D62'de bulunan ofiste yapılan aramada içi boş, büyük bir kasa bulunduğu ve adresin yakın zamanda boşaltıldığının değerlendirildiği ifade edildi. Söz konusu yere ilişkin herhangi bir kira sözleşmesinin yer almadığı aktarılan yazıda, aidat ödemelerinin ise Çalık'ın yanında çalışan şüpheli tarafından yapıldığı ve amacının, örgütün kasa evi (güvenli ev) olarak değerlendirilen evin gizliliğini sağlamak olduğu tespitine yer verildi. Sevk yazısında, Polat'ın söz konusu yere ilişkin savunmalarının hayatın olağan akışına aykırı ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilerek, şüphelinin emniyet ve savcılık aşamalarında verdiği beyanlarda çelişkiler bulunduğu kaydedildi.

Şüphelinin, elebaşılığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı ve Mehmet Murat Çalık'ın yöneticisi olduğu suç örgütünde, Çalık'a bağlı hareket ettiği belirtilen yazıda, üzerine atılı "suç örgütüne üye olmak" ve "rüşvet almak" suçlarını işlediğine dair, somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi. Yazıda, şüphelilerin üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu dolayısıyla tutuklanmaları talep edildi. HAKİMLİK KARARINA ULAŞILDI Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile 2 şüpheli hakkındaki hakimliğin kararına ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ile Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik tutuklanırken, görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat hakkında "yurtdışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.