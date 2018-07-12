Hürriyet'te yer alan habere göre olay bir işçinin anlatımlarıyla ortaya çıktı. İşçilerden biri çalıştığı ekip değişince yaşadıklarını bir arkadaşına anlattı.

İddiaya göre, 3 çöp kamyonu şoförünü, beraberlerinde çalışan çöp toplayıcısı işçi ile ilişkiye girdi. Olayın duyulmasının ardından işçilerin savunması alındı.

Belediye yönetimi yürütülen iç soruşturma sonrası, şoförler İ. D., A. A. ve R. S. tazminatsız olarak işten çıkarıldı. Fesih bildiriminde, işten çıkarmaya gerekçe olarak, iş kanununda yer alan “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller…” maddesi gerekçe gösterildi. Çöp işçisi M. Ş.’nin ise işine devam ettiği öğrenildi. Belediyeden bir kaynak “M. Ş. bu olayın mağduru. Bu nedenle işten çıkarılmadı” dedi.

İşten çıkarılan A. A. ve R. S., geçen ay işe iade davası açtı. Dava dilekçesinde, işten çıkarmanın haksız gerekçeye dayandırıldığı savunuldu.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, olayın 2 yıl önce taşeronda çalışan işçiler arasında yaşandığını belirtip, 'Belediyemizle ilgisi yok, mesai saatleri dışında olmuş. Amirlere yansıyınca gereğini yapmışlar. Konu yargıda” diye konuştu.

Bu arada davacı kamyon şöförlerinin avukatları uzlaşma görüşmelerinden bir sonuç çıkmadığını belirterek, 'Müvekkillerin söz konusu olayla ilgili herhangi bir dâhillerinin olmadığını bildirdik. Ancak olumlu yanıt alamadık. Bu nedenle olay yargıya taşındı” açıklamasını yaptı.