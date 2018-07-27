Belenenses - Oliveirense maçı istatistikleri

Belenenses ve Oliveirense, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Portekiz Lig Kupası 2.Tur maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Belenenses son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Oliveirense, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 361 kodlu maçı oynayanlar; Belenenses galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Oliveirense galibiyet oranı 0.00.

Belenenses önceki hafta Freamunde mücadelesinde 2-1 kazandı.

Oliveirense ise Vitoria Guimaraes B maçında 1-0 yenildi.

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