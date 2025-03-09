Belgrad Ormanı'nda kaybolmamak için

2 Mart pazar günü gittiği Belgrad Ormanı’nda kaybolan ve 4 gün boyunca aranan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel’in sağ bulunması sevindirmişti. Ancak bu sevinç uzun sürmemiş, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetmesi ile üzmüştü. Ölüm nedeni hipotermi olarak açıklanan Gürel, ardında da birçok soru bıraktı. Belgrad Ormanı’na niye gitmişti? Sipiritüel olaylara ilgisi, çığlık terapisi vs. Kesin yanıtını bilemeyeceğimiz bu soruya karşı söyleneceklerin iddialardan ibaret kalması muhtemel.

Özellikle Belgrad Ormanı’na gitmeyenler ya da bir köşesinden gelip geçenler Ece Gürel’in henüz bulunamadığı günlerde “Nasıl bulunamaz” ya da “Orada nasıl kaybolur” diye soruyordu. Bu sorulara arama kurtarma bilgisi ile verilecek yanıtlar var elbette. Aşağıdaki 54 kilometrekarelik Belgrad Ormanı haritası da bir fikir veriyor.

Belgrad Ormanı İstanbul’un hazinelerinden ve sahiden oksijenini alanların tekrar tekrar gitmek istediği doğal terapi sahası bir anlamda. Ancak yüzerken yönünüzün farkında olmadan karışması gibi bir etkisi de olabilir bu ağaç denizinin. Orman içindeki yollar tek yön, aracı ile gelenler Belgrad Ormanı’na çeşitli kapılardan girebiliyor. Yürüyüş alanları ve tesis yakınlarında otoparklar bulunuyor. Aracınızdan inip tesislerden biraz uzaklaştığınızda bu ağaç denizinin ortasında buluyorsunuz kendinizi.

Orman içinde 6 kilometrelik Neşet Suyu parkuru en bilinen yürüyüş rotası. Parkurdaki yolun özel toprağı koşucuların da konforunu sağladığından her seviyeden sporcuyu ağırlıyor. Sporcuların yanı sıra hafta sonu yürüyüşüne çıkmak isteyen ailelerin de adımladığı bir yer oluyor bu özelliği ile. Gölün etrafında kuş seslerini duyarken zemini özenle hazırlanmış, işaretlenmeleri yapılmış bu parkurdan orman içine yönelmek de isteyebilirsiniz. Patikalar ya da servis yolları da sizi çekebilir. Ya da bu parkur dışında Belgrad Ormanı’nın bir başka noktasında, örneğin asfaltlanmış yollarında seyrederken de ağaçların içine dalmak isteyebilirsiniz. Ancak bu isteğinizi yerine getirmeden önce bir durmanızda fayda var. Derinliğini bilmediğiniz bir suyun kenarında olduğunuzu düşünün…

REKLAM

KAYBOLMAMAK İÇİN BASİT ÖNLEMLER

İşte belki de daha da yalnız kalma isteğiniz ya da sporunuzu doğanın daha da içine taşıma isteğiniz size bir kabusu yaşatabilir. Doğa bilginiz, yön bulma eğitiminiz varsa zaten yazının devamı size hitap etmeyecek. Ancak basit tedbirler bu konuda bir deneyimi olmayan insanların da evine sağ salim dönmesini sağlayabilir.