Ben Affleck, boşanma sonrası sessizliğini bozdu: "İlişkimizin bitişi dramatik değildi"

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, geçtiğimiz ağustos ayında iki yıllık evliliklerini sonlandırmak için boşanma davası açtı. Çift, o günden bu yana ayrılıklarıyla ilgili sessizliğini korudu. Ancak Ben Affleck, bu sessizliği bozarak evliliklerinin neden bittiğine ve hakkında çıkan söylentilere açıklık getirdi.

"FARKLI BAKIŞ AÇILARI AYRILIĞIN SEBEBİ DEĞİL"

Ben Affleck, Jennifer Lopez'in 'This Is Me... Now' adlı müzikal filmi için çekilen belgeseldeki kısa görünümünün yanlış yorumlandığını belirtti. Daha özel bir kişiliğe sahip olduğunu, Lopez'in ise kameralara daha açık olduğunu kabul etti. Ancak belgeseldeki ünlü olma konusundaki farklı yaklaşımlarının, ayrılıklarının temel nedeni olduğu yönündeki yaygın inanışa da açıklık getirdi. Affleck, "Belgeseli izleyip 'İşte ayrılmalarının nedeni bu' diyemezsiniz. İnsanlar ilişkilerde farklı bakış açılarına sahip olabilir, bu büyük bir sorun yaratmak zorunda değil" dedi.