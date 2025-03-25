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        Haberler Magazin Ben Affleck, boşanma sonrası sessizliğini bozdu: "İlişkimizin bitişi dramatik değildi" - Magazin haberleri

        Ben Affleck, boşanma sonrası sessizliğini bozdu: "İlişkimizin bitişi dramatik değildi"

        Jennifer Lopez ile boşandıktan sonra ilk kez konuşan Ben Affleck, ayrılığın tek bir nedene bağlı olmadığını, zamanla ilişkilerinin yıprandığını ve hayatı farklı şekillerde deneyimlediklerini söyledi. Büyük bir skandal veya dramatik bir olay yaşanmadığını, ayrılığın doğal bir süreç olduğunu belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 21:09 Güncelleme: 25.03.2025 - 21:15
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        "İlişkimizin bitişi dramatik değildi"
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        Jennifer Lopez ile Ben Affleck, geçtiğimiz ağustos ayında iki yıllık evliliklerini sonlandırmak için boşanma davası açtı. Çift, o günden bu yana ayrılıklarıyla ilgili sessizliğini korudu. Ancak Ben Affleck, bu sessizliği bozarak evliliklerinin neden bittiğine ve hakkında çıkan söylentilere açıklık getirdi.

        "BÜYÜK BİR OLAY YAŞANMADI"

        Ben Affleck, İngiliz dergisi GQ'ya verdiği röportajda, Jennifer Lopez ile olan ayrılıklarının tek bir sebebe bağlı olmadığını açıkça ifade etti. Affleck; "İnsanlar ayrılıkların ardında her zaman büyük bir neden ararlar. Ancak gerçek şu ki, çoğu zaman durum çok daha basit. Büyük bir skandal, entrika veya dramatik bir olay yok. Sadece hayatlarını anlamaya çalışan iki insan var"

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        Ben Affleck, ilişkilerde sürekli olarak bir suçlu aramanın anlamsız olduğunu da vurgulayarak; "Bu, sanki bir çift terapisi seansı gibi olurdu ve eminim ki bir süre sonra kimse dinlemek istemezdi. Çünkü herkesin kendine özgü sorunları var ve bunları kamuoyuyla paylaşmak benim için oldukça hassas bir konu"

        "FARKLI BAKIŞ AÇILARI AYRILIĞIN SEBEBİ DEĞİL"

        Ben Affleck, Jennifer Lopez'in 'This Is Me... Now' adlı müzikal filmi için çekilen belgeseldeki kısa görünümünün yanlış yorumlandığını belirtti. Daha özel bir kişiliğe sahip olduğunu, Lopez'in ise kameralara daha açık olduğunu kabul etti. Ancak belgeseldeki ünlü olma konusundaki farklı yaklaşımlarının, ayrılıklarının temel nedeni olduğu yönündeki yaygın inanışa da açıklık getirdi. Affleck, "Belgeseli izleyip 'İşte ayrılmalarının nedeni bu' diyemezsiniz. İnsanlar ilişkilerde farklı bakış açılarına sahip olabilir, bu büyük bir sorun yaratmak zorunda değil" dedi.

        "BOŞANMAMA RAĞMEN HAYATIM DRAMASIZ"

        Ben Affleck, Jennifer Lopez ile boşanmalarının aksine, hayatının oldukça sakin olduğunu belirtti. "Biliyorum, 'Yeni boşandın, nasıl dramasız olabilir?' diye düşünebilirsiniz. Ama her şey olgun bir şekilde ilerledi. Eğer biri oturup gerçekten konuşmamı dinleseydi, büyük ihtimalle sıkıntıdan gözleri kapanırdı"

        Bu yılın ocak ayında resmileşen boşanmalarının ardından Affleck'in, rahat bir şekilde flört ettiği konuşuluyor. Lopez ise Interview Magazine'e verdiği röportajda, "Bir ilişkide olmak beni tanımlamıyor, tek başıma da mutlu olabilirim" diyerek hayatına yeni bir yön verdiğini söyledi.

        Fotoğraflar: Shutterstock, Mega

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