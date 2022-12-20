Ben bu anı daha önce yaşamıştım: Dejavu neden olur?

Günlük hayat sırasında bir anda bu anı daha önce yaşamış gibi hissettiğiniz anlar oldu mu? Bu duyguya dejavu deniyor. Peki, bu ilginç durum neden oluşuyor?

Dejavunun tam olarak nedeni bilinmese de bunun beyin arası sinyallerin karışmasıyla ortaya çıktığı düşünülüyor.