"Ben robot değilim" doğrulaması yaptıran Google aslında başka bir şeyin peşinde!

BEN ROBOT DEĞİLİM

Kelime testi yerine getirilen "ben robot değilim" testi, kullanıcıların istediği gibi daha kolay bir uygulamaydı. Bu test, 2015'ten bu yana kullanılıyor.

Kullanıcıdan, "ben robot değilim" yazan kutucuğun işaretlenmesi isteniyor ancak burada önemli olan o kutucuğa işaretlemek değil, tıklama eylemi sırasında gerçekleşen insan davranışı.