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"Ben robot değilim" doğrulaması yaptıran Google aslında başka bir şeyin peşinde!

Google, kullanıcılara "gerçek bir insan" olduklarını doğrulamaları adına farklı testler sunuyor. Bu testlerin amacının güvenlik olduğunu düşünüyoruz ancak fark etmediğimiz bir detay var; aslında Google bir yandan kendi yapay zekâsını geliştiriyor! İkisi arasındaki bağlantıyı kuramadıysanız, bu haber sizi oldukça şaşırtacak...

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  • "Ben robot değilim" doğrulaması yaptıran Google aslında başka bir şeyin peşinde!

    Google, bir web sitesine girerken karşımıza "Ben robot değilim" gibi farklı testler çıkarıyor. CAPTCHA ismi verilen bu testlerin amacı, robot ve gerçek kişiler arasında ayrım yapabilmek. Ancak görünüşü göre Google, bu testleri bir eğitim gibi görüyor ve kullanıcıların cevaplarıyla yapay zekâsını geliştiriyor. 

    İşte, Google'ın güvenlik testleri ve sizi şaşırtacak detayları...
  • "Ben robot değilim" doğrulaması yaptıran Google aslında başka bir şeyin peşinde!

    GÖRDÜĞÜNÜZ KELİMEYİ YAZIN

    Google bir web sitesine girerken, kullanıcının karşısına; küçük bir kutu içerisinde bir kelime göstererek, kullanıcıdan bunu yazmasını istiyordu.

    Google, bunu robot ve gerçek kullanıcıyı ayırmak için yapıyordu. Ancak, bir sebebi daha vardı!
  • "Ben robot değilim" doğrulaması yaptıran Google aslında başka bir şeyin peşinde!

    Bu kelimeler; kitaplardan seçiliyordu. Google, "Google Kitaplar" için oluşturduğu sistemde, kitapları sanal ortama taşıyordu. Ancak sistem bazen kelimeleri tanımlayamıyordu.

    Google, algoritma tarafından tanınmayan kelimeleri kullanıcıların karşısına test olarak çıkarıyor ve bu kelimeyi yazmalarını istiyordu.
  • "Ben robot değilim" doğrulaması yaptıran Google aslında başka bir şeyin peşinde!

    Böylece, Google tanıyamadığı kelimeleri kullanıcıya sunarak, onların kelimeyi analiz etmesini sağlıyordu. Google, yıllar boyunca yapay zekâsını bu şekilde geliştirdi.

    Ancak, bu test 2012 yılında kaldırıldı çünkü kullanıcılar kelimeleri okumakta zorlanıyordu ayrıca Google, zaman içerisinde insanlardan daha iyi kelime okumayı başarınca bu teste gerek kalmadı.
  • "Ben robot değilim" doğrulaması yaptıran Google aslında başka bir şeyin peşinde!

    BEN ROBOT DEĞİLİM

    Kelime testi yerine getirilen "ben robot değilim" testi, kullanıcıların istediği gibi daha kolay bir uygulamaydı. Bu test, 2015'ten bu yana kullanılıyor.

    Kullanıcıdan, "ben robot değilim" yazan kutucuğun işaretlenmesi isteniyor ancak burada önemli olan o kutucuğa işaretlemek değil, tıklama eylemi sırasında gerçekleşen insan davranışı.
  • "Ben robot değilim" doğrulaması yaptıran Google aslında başka bir şeyin peşinde!

    Kullanıcı fareyi hareket ettirdiği o birkaç saniye içerisinde Google, fare hareketlerini analiz ediyor. 

    Yani, olay aslında oraya tıklamak değil; yapay zekânın robotla, gerçek kullanıcı arasındaki farkı anlayabilecek kadar eğitilmesi.
  • "Ben robot değilim" doğrulaması yaptıran Google aslında başka bir şeyin peşinde!

    RESİMDEKİ TRAFİK LAMBALARINI İŞARETLEYİN

    Google'ın diğer testlerinden bir tanesi de fotoğrafta belirtilen nesnenin işaretlenmesi. Bu da tıpkı kelime testi gibi.
  • "Ben robot değilim" doğrulaması yaptıran Google aslında başka bir şeyin peşinde!

    Google bu testle beraber; gerçek robot ayrımı yaparken aynı zamanda yapay zekâsının değişik nesneleri tanıma ve analiz etme yeteneğini de geliştiriyor.

    Bir kullanıcı, belirtilen nesneyi işaretlediğinde yapay zekâ yeni bir nesneyi daha tanımlamış oluyor. 

    Kısacası Google, kullanıcılarına sunduğu hizmetle beraber onlardan gizli bir eğitim alıyor. 

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