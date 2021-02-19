Ben ve çocuk! 0:00 / 0:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nı yayınladı. Araştırmaya göre Türkiye'nin yüzde 48.2'si mutlu. 2019 yılında mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı yüzde 52.4 idi. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı da yüzde 13.1'den yüzde 14.5'e yükseldi.

TÜİK'in 2003 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği araştırmaya göre genel mutluluk düzeyi 18 yılda 11.4 puan azalarak yüzde 59.6'dan yüzde 48.2'ye düştü. Mutluluk düzeyinin tepe yaptığı 2011 yılından bu yana ise düşüş 13.9 puanı buldu. 2011 yılında genel mutluluk düzeyi yüzde 62.1'di. İkinci zirve ise yüzde 61.3 ile 2016 yılında görülmüştü.

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı 2020 yılında en büyük mutluluk kaynağı yüzde 70.9 ile sağlık oldu. 2019 yılın göre 1 puanlık artış olsa da bu oran 2011 yılında gördüğü yüzde 72.8 seviyesinden 1.9 puan düşük. Mutluluk kaynağı olan değerler arasında sevginin payı yüzde 14.3'ten yüzde 12.8'e indi. Başarının payında da düşüş var. Para ve işte ise artış sözkonusu.

(Yüzde) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Mutluluk kaynağı olan değerler Sağlık 67,1 69,2 72,1 68,7 71,1 70,7 71,2 72,8 70,8 68,0 68,8 68,8 72,1 68,0 69,0 69,9 70,9 Sevgi 14,6 11,9 11,2 13,5 11,8 13,2 13,0 13,1 13,8 15,2 15,4 15,8 14,6 16,6 15,5 14,3 12,8 Başarı 6,1 5,5 6,3 6,4 5,7 6,6 6,9 6,9 6,7 8,6 8,5 8,6 7,0 9,0 8,8 9,2 8,8 Para 6,1 5,9 4,7 6,4 5,4 5,2 4,6 4,3 5,1 4,1 4,2 3,9 3,2 3,9 4,2 4,2 4,6 İş 4,3 5,0 3,9 2,9 3,8 3,5 3,5 2,4 3,1 2,3 2,2 2,0 2,3 1,9 2,2 2,1 2,3 Diğer 1,8 2,5 1,8 2,2 2,2 0,8 0,9 0,5 0,6 1,8 0,9 1,0 0,8 0,6 0,2 0,3 0,7

EN YÜKSEK ARTIŞ ÇOCUKTA

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde en yüksek artışın çocuklarda olduğu görüldü. Yüzde 15'lik bu oran Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın açıklanmaya başladığı 2003 yılından buyana en yüksek artış. Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2020 yılında yüzde 69.7 oldu. Bu oran 2019 yılında 74.1 idi. Eşin mutluluktaki payı yüzde 3.7'de yüzde 3.5'e indi. Bu şimdiye kadarki en düşüş oran. Kişinin kendisi seçeneği yüzde 4.2 ile en yüksek seviyesine ulaştı.

(Yüzde) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Mutluluk kaynağı olan kişiler Tüm aile 69,5 68,2 67,3 69,5 70,1 71,2 70,9 73,8 69,6 73,0 73,3 72,3 70,2 70,6 74,2 74,1 69,7 Çocuklar 13,2 13,9 14,0 12,0 14,0 12,7 13,2 12,2 13,9 12,9 13,4 13,1 15,1 14,3 12,9 12,8 15,0 Eş 8,2 9,3 9,4 9,3 7,2 6,9 7,5 6,2 7,0 5,2 5,0 5,3 4,7 5,4 3,6 3,7 3,5 Anne/baba 3,1 3,1 3,8 3,6 3,1 3,2 3,1 2,9 3,5 2,9 3,1 2,8 3,6 3,2 2,7 2,5 3,6 Kendisi 2,0 1,7 1,5 2,2 2,0 2,4 1,9 1,8 2,2 2,5 1,9 2,7 2,7 3,4 3,3 3,8 4,2 Torunlar 1,8 1,7 1,5 1,6 1,7 1,5 1,2 1,4 2,0 1,7 1,4 1,9 1,9 1,9 1,8 1,6 2,2 Diğer 2,3 2,2 2,6 1,7 1,9 2,2 2,2 1,7 1,8 1,9 2,1 1,9 1,7 1,2 1,4 1,5 1,9

FARK AÇILDI

Araştırmaya göre kadınlar erkeklerden daha mutlu. Ancak hem erkeklerde hem kadınlarda mutluluk oranında düşüş söz konusu. Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2019 yılında yüzde 47.6 iken 2020 yılında yüzde 43.2 oldu. Bu araştırmada şu ana kadar en düşük oran. Kadınlarda ise bu oran, 2019 yılında yüzde 57.0 iken 2020 yılında yüzde 53.1 oldu. Kadınlar ve erkekler arasındaki mutluluk oranı farkı da 9.9 puan ile en yüksek düzeye çıktı.

KADINLARIN EN MUTLU OLDUĞU YIL 2011

Araştırmanın başladığı 2003 yılında kadınların yüzde 61'i, erkeklerin yüzde 58.1'i mutlu olduğunu beyan etmişti. İstatistiklere göre kadınların en mutlu olduğu yıl yüzde 64.6 ile 2011. Erkeklerin en mutlu olduğu yıl ise yüzde 59.6 ile 2010.

EVLİLER DAHA MUTLU MU?



Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2020 yılında yüzde 51.7 iken evli olmayanlarda bu oran yüzde 41.3 oldu. Evli erkeklerin yüzde 46.7'si, evli kadınların ise yüzde 56.8'i mutlu olduğunu beyan etti. Ancak mutluluk kaynağı olan değerler arasında sevginin payının 1.5 puan azalması, mutluluk kaynağı olan kişilerde de ailenin payının 4.4 puan, eşin payının 0,2 düşmesi dikkat çekici.

Evlilikten duyulan memnuniyet 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Çok memnun 29,9 24,7 24,7 22,3 23,2 22,2 23,1 21,4 20,2 20,5 15,8 16,9 17,2 15,9 14,6 17,6 18,4 27,1 Memnun 60,3 68,5 66,8 70,6 69,3 70,4 68,6 71,4 73,3 72,0 78,2 76,8 76,2 77,7 78,6 75,4 73,7 63,0 Orta 8,7 4,9 6,4 5,6 5,6 5,9 6,3 5,5 4,7 5,5 4,2 4,3 4,7 4,5 4,7 4,8 5,5 7,5 Memnun değil 0,7 1,1 1,4 1,2 1,4 1,3 1,3 1,1 1,0 1,3 1,3 1,2 1,2 1,4 1,6 1,5 1,6 1,4 Hiç memnun değil 0,4 0,7 0,7 0,3 0,4 0,2 0,7 0,6 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 0,5 0,6 0,6 0,9 0,9

EVLİLİKTEN ÇOK MEMNUN OLANLARIN ORANI 8.7 PUAN ARTTI

Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre evlilikten çok memnun olanların oranında 8.7 puanlık artış görüldü. Bu şu ana kadar ki en yüksek artış ancak 2003 yılında evlilikten çok memnun olanların yüzde 29.9 olan oranının 2 puan gerisinde. Öte yandan evlilikten memnun olanların oranında da 10.7 puanlık düşüş var.

Cinsiyete göre evlilikten duyulan memnuniyet 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ERKEK Çok memnun 32,1 25,5 27,3 22,7 23,3 23,5 25,9 23,5 22,0 22,6 17,6 18,4 18,8 16,5 15,7 20,1 21,7 30,5 Memnun 62,0 70,5 67,3 72,9 71,0 72,0 69,5 72,3 74,8 73,1 78,8 77,3 77,7 79,4 80,3 76,1 73,8 63,4 Orta 5,2 3,2 4,4 3,8 4,7 3,5 3,6 3,3 2,3 2,8 2,5 3,1 2,5 2,7 2,9 2,7 3,0 4,6 Memnun değil 0,5 0,5 0,9 0,5 0,8 0,9 0,7 0,7 0,5 1,0 0,8 0,9 0,7 1,1 0,8 0,7 1,0 0,9 Hiç memnun değil 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 KADIN Çok memnun 27,6 23,9 22,1 21,9 23,2 20,9 20,7 19,46 18,5 18,7 14,1 15,6 15,6 15,3 13,5 15,3 15,3 23,7 Memnun 58,5 66,5 66,4 68,3 67,6 68,8 67,8 70,52 71,9 71,0 77,5 76,4 74,8 76,2 76,9 74,8 73,5 62,7 Orta 12,3 6,7 8,5 7,3 6,5 8,3 8,5 7,4 6,8 7,9 5,8 5,5 6,9 6,1 6,4 6,8 7,7 10,3 Memnun değil 1,0 1,8 1,8 1,9 2,1 1,7 1,8 1,6 1,5 1,5 1,7 1,5 1,6 1,6 2,3 2,3 2,2 2,0 Hiç memnun değil 0,6 1,1 1,2 0,6 0,7 0,3 1,1 1,0 1,3 1,0 1,0 1,0 1,1 0,8 0,9 0,9 1,2 1,3

Son üç yıldır evlilikten duyulan memnuniyet azalıyor.

65 YAŞ VE ÜZERİ DAHA MUTLU



65 ve üzeri, 2019 yılında yüzde 58.5, 2020 yılında ise yüzde 57.7 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2019 yılında yüzde 48.7 ile 55-64 yaş grubunda görülürken 2020 yılında yüzde 45.4 ile 35-44 yaş grubunda gözlendi.

Yaş grubuna göre mutluluk düzeyi (Yüzde) Yaş grubu Yıl 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 2003 57,1 59,9 61,4 60,5 59,8 57,6 2004 60,9 56,8 57,5 57,4 56,6 60,5 2005 62,4 55,6 54,3 56,6 61,7 59,6 2006 62 57,3 56 55,9 58,9 57,9 2007 65,6 61,4 56,2 57,2 61,7 60 2008 59,1 55,7 52,9 51,7 56,9 61,6 2009 57,4 55,9 53,5 51,3 52 54,3 2010 63,9 64,4 57,5 58,9 61,3 60 2011 69,5 62 60,7 59,7 62,3 57,8 2012 64,6 65,6 58,5 55,5 59,3 60,3 2013 65,1 60,3 55,1 54,5 58,2 63,4 2014 61,2 57,9 52,1 51,5 54,8 62,8 2015 63,8 58,6 54,2 51,7 55,1 56,8 2016 65,1 62 58,2 58,3 62,3 64,5 2017 61,3 58,6 55,9 53,1 56,2 66,1 2018 55,4 53,2 50,7 47,8 55,7 61,2 2019 56,7 52 50,6 49,7 48,7 58,5 2020 47,1 46,8 45,4 46,2 49 57,7

YÜKSEK OKUL MEZUNLARI EN MUTSUZ İKİNCİ KESİM OLDU

Araştırmadan çıkan bir başka şaşırtıcı sonuç da eğitim düzeyi ve mutlulukla ilgili. Bir okul bitirmeyenlerin mutluluk oranı artarken yüksek okul mezunlarının mutluluk oranının düştüğü dikkat çekti. 2004 yılında en yüksek mutluluk oranı yüzde 66.8 ile yüksek öğretim mezunlarındaydı. En düşük mutluluk oranına sahip olanlar ise yüzde 54.4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. 2020 yılında en yüksek mutluluk oranı yüzde 54.4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; yüzde 50.3 ile ilkokul mezunu, yüzde 46.8 ile lise ve dengi okul mezunu, yüzde 46.1 ile yükseköğretim mezunu ve yüzde 44.2 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler takip etti.