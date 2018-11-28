Müzikal kariyerinde önemli bir yer edinmiş şarkıları farklı bir formda yeniden dinleyicilerin beğenisine sunan sanatçı, seslendirdiği parçalarla herkesi o döneme götürüyor.

Müzikseverlerle 25 yıl önce ilk kez buluştuğu ’Ya Sen Ya Hiç’ şarkısından, klasikleşmiş ‘Güvendiğim Dağlara’, ‘Ağlayayım Mı’, ‘Müjdeler Ver’ şarkısına kadar 12 hit parçadan oluşan ‘Best Of’ albümü dinleyicileri eşsiz bir müzik yolculuğuna çıkarıyor.

Albümde Bendeniz’i yakın dostları Ümit Sayın ve Hazal da yalnız bırakmadı. 5 şarkıda vokal yapan iki güçlü ses, yorumları ile albüme renk kattı.



Albümün çıkış parçası olan ‘Neler Olacak’ şarkısına Fatih Ahmet Kaya yönetmenliğinde video klip çekildi.

Dünden bugüne en iyi Bendeniz şarkılarının bulunduğu ‘Bendeniz Best Of’ albümü için sanatçı, ‘Her zaman yaptığım şarkılarla farklı olmaya çalıştım. Kimseye benzemeyen değişik melodilerle, kalplere dokunan ve kalıcı olmasını istediğim şarkılara hayatımı ve tüm hayallerimi verdim. Şimdi Bendeniz şarkılarını yine, yeniden taze ruhlara tanıtma sırası geldi. Benim neler hissettiğimi onlar da anlamalı ki, beni gerçekten tanıyabilsinler’ diye konuştu.

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