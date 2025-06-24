Benfica - Bayern Münih maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Kritik mücadeleye kısa bir süre kalırken, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Dünya Kupası C Grubu'nda Bayern Münih 2'de 2 yaparak 6 puanla zirvede yer alırken, Benfica ise bir galibiyet bir beraberlikle 4 puan ile 2. sırada bulunuyor. Peki, "Benfica - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?" İşte TRT1 canlı izle ekranı...