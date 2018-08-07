Transferde şu ana kadar Andre Ayew, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alıcı ve Berke Özer gibi isimleri renklerine bağlayan Fenerbahçe'da birkaç oyuncunun daha kadroya katılması bekleniyor.

Mali sıkıntılar nedeniyle transferde adımlarını temkinli atan ve daha çok kiralık ya da bonservisi elinde olan maliyeti düşük oyunculara yönelen Fenerbahçe Yönetimi'nin transfer rotası Benfica maçının ardından netleşecek. Sarı-Lacivertliler, bugün oynanacak ve rövanşı 14 Ağustos'ta olan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan alınacak sonuca göre girişimlerini hızlandıracak. Eğer Kanarya turu geçerse yönetim, takımın uzun yıllar Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması ve teknik direktör Cocu'nun taleplerini yerine getirmek için şartları zorlayacak. Bu aşamada gerek sportif direktör Comolli gerekse Ali Koç ikili ilişkilerini kullanarak takımdaki kaliteyi yükseltecek isimleri transfer edecek.

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