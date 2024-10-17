Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Benfica için flaş iddia! 3 yıl men... - Futbol Haberleri

        Benfica için flaş iddia! 3 yıl men...

        Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, yolsuzluk ve vergi kaçırma iddiasıyla çalkalanıyor. Portekiz basını, dev kulübün spor müsabakalarından 3 yıl men edilebileceğini yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 12:16 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica'da flaş bir gelişme yaşandı.

        2

        Portekiz basınında yer alan haberlerde Benfica'nın yolsuzluk ve vergi kaçırmakla suçlandığı belirtildi.

        3

        Söz konusu haber için "Benfica tarihinin en ciddi spor suçlaması" başlığı atıldı.

        4

        Portekiz Kamu Bakanlığı ve savcılık, suçlu bulunması halinde Benfica'nın 6 aydan 3 yıla kadar spor müsabakalarından men edilmesini talep etti.

        5

        Öte yandan haberde Benfica'nın suçlu bulunması halinde 5 ya da 8 puan silme ve para cezası alabileceği de aktarıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        Kademeli ayrılık
        Kademeli ayrılık
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Bodrum'un rakipleri belli oldu
        Bodrum'un rakipleri belli oldu
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Elektronik sigara patladı, kız çocuğu gözünü kaybetti
        Elektronik sigara patladı, kız çocuğu gözünü kaybetti