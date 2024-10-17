Benfica için flaş iddia! 3 yıl men...
Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, yolsuzluk ve vergi kaçırma iddiasıyla çalkalanıyor. Portekiz basını, dev kulübün spor müsabakalarından 3 yıl men edilebileceğini yazdı.
Giriş: 17.10.2024 - 12:16 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:18
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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica'da flaş bir gelişme yaşandı.
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Portekiz basınında yer alan haberlerde Benfica'nın yolsuzluk ve vergi kaçırmakla suçlandığı belirtildi.
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Söz konusu haber için "Benfica tarihinin en ciddi spor suçlaması" başlığı atıldı.