Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: Kerem Aktürkoğlu'nu kadroya alacağım - Futbol Haberleri

        Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: Kerem Aktürkoğlu'nu kadroya alacağım

        Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştu. Lage, Kerem'in sakatlığını atlattığını ve Nice ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında kadroda olacağını söyledi. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 17:34 Güncelleme: 11.08.2025 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kerem'i kadroya alacağım"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Portekiz ekibi Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanş maçında Nice ile karşılaşacak.

        Bu maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu.

        Kerem Aktürkoğlu’nu yarın oyananacak maçın kadrosuna alacağını belirten Bruno Lage, "Nice ile oynanan ilk maçta Kerem'in sakatlığı vardı fakat tamamen iyileşti. Kendini rahat hissediyor. Yarın için onu kadroya alacağım” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'BM' mesajı: Reforma ihtiyaç var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'BM' mesajı: Reforma ihtiyaç var
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        11 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        11 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Feci yangında iddianame!
        Feci yangında iddianame!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Avrupa'da 'kuralsız tatilciye' ceza dönemi
        Avrupa'da 'kuralsız tatilciye' ceza dönemi
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Putin, Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak
        Putin, Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız