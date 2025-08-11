Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: Kerem Aktürkoğlu'nu kadroya alacağım
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştu. Lage, Kerem'in sakatlığını atlattığını ve Nice ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında kadroda olacağını söyledi.
Portekiz ekibi Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanş maçında Nice ile karşılaşacak.
Bu maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu.
Kerem Aktürkoğlu’nu yarın oyananacak maçın kadrosuna alacağını belirten Bruno Lage, "Nice ile oynanan ilk maçta Kerem'in sakatlığı vardı fakat tamamen iyileşti. Kendini rahat hissediyor. Yarın için onu kadroya alacağım” ifadelerini kullandı.