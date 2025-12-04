Bengü ile Selim Selimoğlu, bir araya geldi
Geçen yıl anlaşmalı olarak boşanan Bengü ile Selim Selimoğlu, bir araya geldi. Şarkıcı, buluşmayı sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 04.12.2025 - 23:26 Güncelleme: 04.12.2025 - 23:26
2018'de hayatlarını birleştiren şarkıcı Bengü ile Selim Selimoğlu, geçtiğimiz yıl 6 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Çiftin iki çocuğunun velayeti ise anne Bengü’ye verilmişti.
Boşanmalarına rağmen eski eşler, çocukları sayesinde bir araya geldi. Bengü, oğlunun okulunda eski eşiyle bir araya geldiği o anı, kırmızı kalp emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı.
