Bengü ile Selim Selimoğlu, bir araya geldi

2018'de hayatlarını birleştiren şarkıcı Bengü ile Selim Selimoğlu, geçtiğimiz yıl 6 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Çiftin iki çocuğunun velayeti ise anne Bengü’ye verilmişti.

Boşanmalarına rağmen eski eşler, çocukları sayesinde bir araya geldi. Bengü, oğlunun okulunda eski eşiyle bir araya geldiği o anı, kırmızı kalp emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı.