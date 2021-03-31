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Benik Afobe hem Trabzonspor'u hem de Stoke City'i hayal kırıklığına uğrattı

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kiralık olarak kattığı Demokratik Kongolu forvet Benik Afobe, hayal kırıklığı yaşattı. Forvet oyuncusu hem bordo-mavili kulübün, hem de bonservisinin bulunduğu Stoke City'nin beklentilerini karışlayamadı

Benik Afobe hem Trabzonspor'u hem de Stoke City'i hayal kırıklığına uğrattı

Trabzonspor'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Afobe, İngiltere Premier Lig, Championship ve İngiltere Lig 1'de yer alan toplam 9 takımda top koşturdu. Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'de oynayan 27 yaşındaki oyuncuyu Trabzonspor 1 yıllığına kiralamıştı. Futbol kariyerinde ilk kez İngiltere dışına çıkan 28 yaşındaki futbolcu, performansıyla beklentileri karşılayamadı. Afobe, 26 maçta sadece 4 gol atabildi.

HEM TRABZONSPOR HEM DE STOCK CITY'NIN PLANLARI TUTMADI

İngiltere Premier Lig ve Championship'de aradığını bulamayan Benik Afobe, yeni bir başlangıç yapmak için sezon başı Karadeniz ekibine gelmişti. Trabzonspor'da kendisini göstererek Alexander Sörloth'u aratmamak için büyük bir mücadele düşüncesiyle Trabzon'a katılan Afobe, yeniden Avrupa'nın yolunu tutmayı hedeflese de bu performansı ortaya koyamadı.

STOCK CITY'NIN ALEXANDER SÖRLOTH DÜŞÜNCESI PATLADI

Crystal Palace'ın Trabzonspor'a 350 Bin Euro karşılığında kiraladığı ve satın alma opsiyonu koydurmasıyla başlayan süreçte Sörloth, Süper Lig'de adeta patlama yapmıştı. Performansıyla ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Norveçli oyuncu, 20+2 Milyon Euro karşılığında Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'e transfer olmuştu. Bu transfer İngiltere'de tartışılırken, Stoke City ise Crystal Palace gibi olası transferde pay vermemek için satın alma opsiyonu koydurmazken, opsiyon hakkını ise Trabzonspor'un kabul edemeyeceği rakamlarda tutmuştu.

AVCI'NIN GÖZÜNE GİREMEDİ

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Benik Afobe, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gözüne giremedi. Avcı'nın kendisine verdiği forma şanslarını iyi değerlendiremeyen İngiliz forvetin, sezon sonunda bordo-mavili takımdan ayrılması bekleniyor.

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