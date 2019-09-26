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Benim Adım Melek 1. son bölüm! Benim Adım Melek 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Benim Adım Melek 1. son bölümü izleyicisi ile buluştu. TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Benim Adım Melek'in başrolünde, Kutsi, Nehir Erdoğan yer alıyor. Peki, Benim Adım Melek son bölümünde ne oldu? Benim Adım Melek 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Benim Adım Melek

Benim Adım Melek ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Üç çocuklu bir anne olan Melek tüm gücüyle hayat savaşı vermeye çalışıyor. Peki, Benim Adım Melek 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BENİM ADIM MELEK 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek 2. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek’in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek’in hayattaki en kıymetlileri: çocukları…

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne’nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem’in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

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