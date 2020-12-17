Benim Adım Melek dizisinin 44. son bölümünde; Defne Ömer’in hiçbir şeyi hatırlamıyor olması sebebiyle yıkılırken, Ömer de kendi içinde bunun karmaşasını yaşamaktadır… Suçu üstlenen Halil ve Mirza, Kenan’ın planı sayesinde hapisten çıkabilecek midir? Benim Adım Melek 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 44. son bölüm özeti...

BENİM ADIM MELEK 44. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kollarında bayılan Funda’yı hastaneye götüren Melek neyi öğrenecektir? Seyran’ın geçmiş hayatından yankılar yaşayan Mithat, Seyran ve Banu arasında kendini nasıl bir dengede bulacaktır? Mithat Seyran’a yardımcı olması için bir kalfadan bahseder.

Aslı’nın babası kızını götürmek için Antep’e gelir. Babası Aslı’yı bulabilecek midir?

Locada olan tarihi eser mevzusu herkesin dikkatini Halil ve Mirza’ya yöneltmiştir. Kimileri locanın sorumluluğunu kaldıramayacaklarını düşünür. Ancak Seyit Ali ve Cumali ikisinin de arkasındadır. Seyit Ali zorunlu olarak seyahate çıkmak durumunda kalırken dükkanı oğullarına emanet eder.

Melek’in söyledikleriyle şoke olan Alpay eve gidip Funda’ya çıkışır. Aslı’nın gidişiyle kendini kandırılmış hisseden Kerem bahisçilerden yakasını kurtarabilecek midir? Defne Ömer’e ulaşmaya çalışır, onun bu çabaları Ömer’de neye sebep olacaktır?

BENİM ADIM MELEK 45.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.