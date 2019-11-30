Benim Tatlı Yalanım 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından izleyiciler tarafından soruluyor. Benim Tatlı Yalanım'da Aylin adım adım Nejat ve Kayra'ya yaklaşmaya çalışırken, hesap etmediği bir şey yaşandı. Suna, Nejat'a her şeyi ve Aylin ile olan anlaşmalarını anlattı. Böylece Nejat ile Suna yeniden biraraya gelirken, Aylin'e karşı da büyük bir planı devreye soktular. Aylin'e her şeyin istediği gibi olduğunu düşünmeye devam ettirecek Suna ve Nejat onun bir açığını bulup hayatlarından çıkarmaya çalışakacak. İşte Benim Tatlı Yalanım 24. son bölüm özeti ve 25. yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

BENİM TATLI YALANIM 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM 24. SON BÖLÜM ÖZETİ

Suna’ya dağ evinde büyük sürpriz!

Suna ve Nejat’ın ayrılığının üzerinden 2 hafta geçmiştir. Her ikisi de yeni hayatlarına adapte olarak, birbirlerini unutmaya çalışmaktadırlar. Ancak unutmak hiç kolay değildir. Suna kimseye söylemese de sabahları Kayra’nın okuluna gitmekte, Kayra ve Nejat’ı uzaktan da olsa gözlemektedir.

Kayra’nın Aylin’le her geçen gün gelişen ilişkisine şahit olmaktadır. Nejat’ın Suna’ya olan öfkesi geçmemiştir ancak o da Suna’nın neler yaptığını merak etmeden duramaz. Tıpkı Suna gibi, kendini göstermeden Suna’yı uzaktan izler. Saniye, Hayri’nin sırrını öğrendiği için ona çok öfkelidir ve anlatacağı hiçbir şeyi dinlememektedir. Hayri’nin aklına Saniye’yi dağ evine götürmek gelir. Suna’dan yardım ister. Suna, Hayri’ye yardım eder ancak onu dağ evinde bir sürpriz beklemektedir.