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Benim Tatlı Yalanım 3. son bölüm: Suna babasına yakalandı! Benim Tatlı Yalanım 4. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

Benim Tatlı Yalanım 3. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. Benim Tatlı Yalanım'da Suna ile Nejat, Kayra'ya gerçeği söylemekle söylememek arasında gidip gelirken, Suna Nejat'ın evinden çıkarken babasına yakalandı. Peki şimdi ne olacak? Suna babasına gerçeği anlatabilecek mi? İşte Benim Tatlı Yalanım 4. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 3. son bölüm özeti

Benim Tatlı Yalanım

Benim Tatlı Yalanım 4. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam yayınlanan bölümünün ardından merak ediliyor. Benim Tatlı Yalanım'da Suna, Kayra'nın ilacını unuttuğu ve Kayra'nın hayatını tehlikeye attığı için çok büyük bir pişmanlık yaşadı. Suna kendini Nejat'a affettirmek için elinden geleni yaptı. Ancak Nejat artık Kayra'ya gerçeği söylemek istiyor ama bir türlü cesaret edemiyor. Suna ile Kayra'nın vedası yürek burktu. Bu sırada Suna, Nejat'ın evinden çıkarken babasına yakalandı. Benim Tatlı Yalanım 3. son bölüm özeti ve 4. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

BENİM TATLI YALANIM 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım'ın yeni bölümü bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Ancak henüz dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Benim Tatlı Yalanım 4. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde olacak.

BENİM TATLI YALANIM 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Suna, Nejat’a Kendini Affettirebilecek mi?

Suna’nın bir anlık dikkatsizliği yüzünden Kayra rahatsızlanınca Nejat, Suna’yı hayatlarına sokmakla büyük bir hata yaptığını anlar ve Suna’yı kovar. Suna, vicdan azabından perişan haldedir ve geri dönmek istemektedir. Suna, Nejat’tan aldığı parayı bahane ederek, kendini Nejat’a affettirmeye çalışır. Nejat, Suna’nın tam bir fırsatçı olduğunu düşünürken, öğreneceği gerçek ikisinin ilişkisini başka bir boyuta taşır. Bu sırada Şevket, Suna’nın söylediği yalanların peşine düşmüştür.

 

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