Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

Benim Tatlı Yalanım 8. bölüm ön izlemesi yayınlandı! Benim Tatlı Yalanım 7. son bölüm

Benim Tatlı Yalanım 8. bölüm ön izlemesi yayınlandı. Benim Tatlı Yalanım ekranlara gelen son bölümde Suna, bu evcilik oyununun kafasını karıştırdığını düşünür. Suna, kendi duygularını anlamaya çalışırken, Nejat'a karşı tavırlarında saçmalar. İşte Benim Tatlı Yalanım 8. yeni bölüm ön izlemesi...

Benim Tatlı Yalanım

Benim Tatlı Yalanım 8. bölüm ön izlemesi izleyici ile buluştu. Benim Tatlı Yalanım ekralara gelen son bölümde Suna, Nejat'la olan evcilik oyununun kafasını karıştırdığını düşünür. Olaylar git gide kızışmaya başlıyor. İşte Benim Tatlı Yalanım 8. yeni bölüm ön izlemesi...

BENİM TATLI YALANIM 8. BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

BENİM TATLI YALANIM 7. SON BÖLÜM ÖZET

Suna, Nejat'a, "Aç kapıyı, gir içeri" şarkısını söyledikten sonra Nejat'ın yanından kaçar. Yoksa Nejat'a aşık mı olmuştur? Bu Suna için tam bir felakettir! Suna, bu evcilik oyununun kafasını karıştırdığını düşünür. Belki de sadece oyuna fazla kaptırmıştır kendisini. Suna, kendi duygularını anlamaya çalışırken, Nejat'a karşı tavırlarında saçmalar.

Nejat ise Suna'nın aklına takılan ciddi bir sorunu olduğunu düşünür ve ne olduğunu anlamak için harekete geçer. Kayra, ailesiyle birlikte dilek feneri uçurmak ister. Hepsi dileklerini kağıtlara yazıp, gök yüzüne bırakırlar. Acaba kimin dileği gerçekleşecektir?

BENİM TATLI YALANIM OYUNCULARI

Oyuncular:

Nejat: Furkan Palalı

Suna: Aslı Bekiroğlu

Kayra: Lavinya Ünlüer

Şevket: Ahmet Saraçoğlu

Hande: Gonca Sarıyıldız

Saniye: Aslı İnandık

Rafet: Sadi Celil

Cengiz Serkan: Ali Yoğurtcuoğlu

Burcu: Seda Türkmen

Hayri: Cem Zeynel Kılıç

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gül Gölge kimdir? Gül Gölge kaç yaşında ve nerelidir?
TELEVİZYONGül Gölge kimdir?
Diriliş Osman dizisine sürpriz isim! Diriliş Osman ne zaman başlayacak?
TELEVİZYONDiriliş Osman dizisi ne zaman başlayacak?
Dünyanın En Güzel Kokusu oyuncuları kimler? Dünyanın En Güzel Kokusu filmi konusu nedir?
TELEVİZYONDünyanın En Güzel Kokusu oyuncuları kimler?
Gerzek Şaban oyuncuları kimler? Gerzek Şaban konusu nedir?
TELEVİZYONGerzek Şaban oyuncuları kimler?
İlker Kaleli 'hippi' olacak - Magazin haberleri
TELEVİZYONİlker 'hippi' olacak
Show TV'nin yeni dizisi "Aşk Ağlatır"ın başrol oyuncuları Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan ol
TELEVİZYON"Aşk Ağlatır"ın başrol oyuncuları belli oldu
Erkenci Kuş 50. bölüm ön izlemesi yayınlandı! Erkenci Kuş 49. son bölüm
TELEVİZYONErkenci Kuş 50. bölüm ön izlemesi yayınlandı
Tehlikeli Soygun filmi konusu nedir? Tehlikeli Soygun oyuncuları kimler?
TELEVİZYONTehlikeli Soygun filmi konusu nedir?
Yakın Tehdit oyuncuları kimler? Yakın Tehdit filmi konusu nedir?
TELEVİZYONYakın Tehdit oyuncuları kimler?
Bizans Oyunları oyuncuları kimler? Bizans Oyunları: Geym of Bizans filmi konusu nedir?
TELEVİZYONBizans Oyunları oyuncuları kimler?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X