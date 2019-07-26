Benim Tatlı Yalanım 8. bölüm ön izlemesi izleyici ile buluştu. Benim Tatlı Yalanım ekralara gelen son bölümde Suna, Nejat'la olan evcilik oyununun kafasını karıştırdığını düşünür. Olaylar git gide kızışmaya başlıyor. İşte Benim Tatlı Yalanım 8. yeni bölüm ön izlemesi...

BENİM TATLI YALANIM 8. BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

BENİM TATLI YALANIM 7. SON BÖLÜM ÖZET

Suna, Nejat'a, "Aç kapıyı, gir içeri" şarkısını söyledikten sonra Nejat'ın yanından kaçar. Yoksa Nejat'a aşık mı olmuştur? Bu Suna için tam bir felakettir! Suna, bu evcilik oyununun kafasını karıştırdığını düşünür. Belki de sadece oyuna fazla kaptırmıştır kendisini. Suna, kendi duygularını anlamaya çalışırken, Nejat'a karşı tavırlarında saçmalar.

Nejat ise Suna'nın aklına takılan ciddi bir sorunu olduğunu düşünür ve ne olduğunu anlamak için harekete geçer. Kayra, ailesiyle birlikte dilek feneri uçurmak ister. Hepsi dileklerini kağıtlara yazıp, gök yüzüne bırakırlar. Acaba kimin dileği gerçekleşecektir?

BENİM TATLI YALANIM OYUNCULARI

Oyuncular:

Nejat: Furkan Palalı

Suna: Aslı Bekiroğlu

Kayra: Lavinya Ünlüer

Şevket: Ahmet Saraçoğlu

Hande: Gonca Sarıyıldız

Saniye: Aslı İnandık

Rafet: Sadi Celil

Cengiz Serkan: Ali Yoğurtcuoğlu

Burcu: Seda Türkmen

Hayri: Cem Zeynel Kılıç