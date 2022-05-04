Benzin fiyatlarına Ramazan Bayramı öncesi, 29 Nisan'ı 30 Nisan'a bağlayan gece yarısı itibariyle 1 lira 33 kuruş zam zam yapıldı. Brent petrol varil fiyatının 107 dolar seviyesine kadar yükselmesi, akaryakıt fiyatlarına zam haberini de beraberinde getirmişti. Brent petrol fiyatının yeniden düşüşe geçmesiyle birlikte benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Peki, Peki, benzin fiyatları düşecek mi? İşte 4 Mayıs İstanbul - Ankara ve izmir benzin ve motorin fiyatları...